WKÖ-Henckel-Donnersmarck/Punz-Praxmarer: Österreichs Stahl- und Aluminiumindustrie in akuter Gefahr

Wien (OTS) -

Die österreichische Stahl- und Aluminiumindustrie schlägt Alarm: Unfaire Handelspraktiken, globale Überkapazitäten und hohe Energiepreise gefährden die Zukunft der Branche in unserem Land. „Stahl, Aluminium sowie die gesamte NE-Metallindustrie sind das Rückgrat der österreichischen und europäischen Wirtschaft. Doch die Sektoren befinden sich derzeit an einem Wendepunkt“, betonen Andreas Henckel-Donnersmarck, Obmann des Fachverbandes Bergbau-Stahl in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Gabriele Punz-Praxmarer, Obfrau des WKÖ-Fachverbandes Nichteisen-(NE-)Metallindustrie, und Roman Stiftner, Geschäftsführer beider Fachverbände. „Unfaire Handelspraktiken – nicht nur Chinas –, hohe Energiekosten und enorme Summen, die die Stahlindustrie in die Dekarbonisierung investieren muss, machen es für heimische Unternehmen de facto unmöglich, auf dem hart umkämpften Weltmarkt zu bestehen.“

Die heute, Dienstag, von der EU-Kommission vorgestellten Pläne, wonach künftig nur noch halb so viel Stahl zollfrei auf den EU-Markt wie bisher gelangen und darüber hinaus ein 50-prozentiger Zoll fällig werden soll, sind erste wichtige Schritte. „Doch das reicht nicht. Es fehlen noch etliche dringend notwendige Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit die energieintensive Stahlindustrie in Europa überleben kann“, so Fachverbandsobmann Henckel-Donnersmarck.

Gabriele Punz-Praxmarer, Obfrau des WKÖ-Fachverbandes Nichteisen-(NE-)Metallindustrie, fordert: „Der von der EU-Kommission vor einem halben Jahr veröffentlichte Steel and Metals Action Plan ist grundsätzlich ein positives Signal – jetzt braucht es Taten, er muss dringend umgesetzt werden.“

Für den wichtigen Standortfaktor „Zugang zu leistbarer Energie“ finden sich zwar einige positive Ansätze bei Netzentgelten sowie Energiesteuern und -abgaben oder Strombezugsvereinbarungen für Industriebetriebe. Es fehlt jedoch ein konkreter Plan, wie die Energiepreise in Europa rasch gesenkt werden können, damit die energieintensive Stahl- und NE-Metallindustrie, die im internationalen Wettbewerb steht, ihre Produktion mittel- und langfristig in Europa halten kann“, so Fachverbandsgeschäftsführer Roman Stiftner.

Die Industrievertreter:innen sehen die Stahl- und Aluminiumindustrie Österreichs in akuter Gefahr und fordern einen wirksamen Schutz dieser strategisch wichtigen Schlüsselindustrien. Dazu sind folgende Maßnahmen dringend notwendig: