AT&S Tech Days 2025: Spitzentechnologie am Red Bull Ring live erleben

Leoben (OTS) -

Der Red Bull Ring, bekannt für Geschwindigkeit, Präzision und High Performance, ist wie geschaffen für die High-Tech-Lösungen von AT&S und wird somit am 4. und 5. November 2025 der ideale Schauplatz der AT&S Tech Days. Nach der erfolgreichen virtuellen Ausgabe 2021 bringt AT&S die renommierte Fachveranstaltung wieder dorthin, wo Innovation am stärksten wirkt: face-to-face.

„Die AT&S Tech Days sind die perfekte Plattform, um mit Kunden und Partnern über die Zukunft der Mikroelektronik zu sprechen – und diese gemeinsam zu gestalten. Sie bieten uns die Möglichkeit, konkrete Lösungen zu diskutieren und neue Impulse für zukünftige Anwendungen zu setzen. Der direkte Austausch vor Ort ist dabei durch nichts zu ersetzen,“ sagt Andreas Wippel, Vice President Sales bei AT&S.



Zukunftstechnologie mit High-Speed-Faktor

Zwei Tage lang dreht sich alles um Zukunftstechnologien, Mikroelektronik und den direkten Austausch mit Expert:innen aus Industrie und Forschung. Auf dem Programm stehen hochkarätige Fachvorträge, unter anderem von AT&S-CTO Peter Griehsnig, interaktive Workshops, exklusive Technologie-Einblicke sowie ein Rahmenprogramm inklusive Besuch im Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben. Das ausführliche Programm ist hier abrufbar.

AT&S-CEO Michael Mertin betont die strategische Bedeutung der Veranstaltung: „Die Welt verändert sich rasant und wir sind die Gestalter unserer Zukunft. Technologische Innovation entsteht nur dort, wo Expertise und Dialog zusammenkommen – genau das schaffen wir bei den AT&S Tech Days.“



Noch vier Wochen – jetzt Teilnahme sichern

Die Veranstaltung richtet sich primär an Fachpublikum und Industriepartner. Medienvertreter:innen sind ebenfalls herzlich eingeladen, die neuesten Entwicklungen der Mikroelektronik vor Ort zu erleben. Die Anmeldung erfolgt über die AT&S-Webseite: www.ats.net. Für Vertreter:innen der Presse ist eine kostenlose Akkreditierung erforderlich – bitte melden Sie sich ebenfalls über die Webseite an und geben Sie im Zuge der Registrierung an, dass Sie als Medienvertreter:in teilnehmen möchten.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

AT&S Tech Days

Datum: 04.11.2025 - 05.11.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Red Bull Ring



Spielberg

URL: https://eventmaker.at/ats/tech_days_2025/agenda.html#agenda-page