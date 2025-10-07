WB-Egger: Österreichs Wirtschaft ist auf Erholungskurs

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Konjunkturprognosen zeigen: Österreich ist wieder auf Erholungskurs und es kehrt spürbar Zuversicht in die Wirtschaft zurück. Dieser zarte Hoffnungsschimmer ist auch das Ergebnis des großen Einsatzes unserer heimischen Unternehmer, die mit Innovationsgeist und Durchhaltevermögen für Stabilität sorgen. Jetzt gilt es, diesen positiven Trend zu festigen und Kurs auf 2-1-0 zu halten“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Damit aus dieser Erholung nachhaltiges Wachstum wird, müssen wir jetzt handeln: weniger Bürokratie, verlässliche Rahmenbedingungen und mehr Vertrauen in die Wirtschaft. Unsere Betriebe können Zukunft gestalten, wenn sie die Freiheit dazu bekommen. Jetzt ist die Zeit, den Aufschwung zu sichern und Österreich wieder an die Spitze zu führen“, so Egger abschließend.