  • 07.10.2025, 15:58:32
  • /
  • OTS0165

WB-Egger: Österreichs Wirtschaft ist auf Erholungskurs

Jetzt heißt es, Betriebe entlasten und Standort stärken.

Wien (OTS) - 

„Die aktuellen Konjunkturprognosen zeigen: Österreich ist wieder auf Erholungskurs und es kehrt spürbar Zuversicht in die Wirtschaft zurück. Dieser zarte Hoffnungsschimmer ist auch das Ergebnis des großen Einsatzes unserer heimischen Unternehmer, die mit Innovationsgeist und Durchhaltevermögen für Stabilität sorgen. Jetzt gilt es, diesen positiven Trend zu festigen und Kurs auf 2-1-0 zu halten“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Damit aus dieser Erholung nachhaltiges Wachstum wird, müssen wir jetzt handeln: weniger Bürokratie, verlässliche Rahmenbedingungen und mehr Vertrauen in die Wirtschaft. Unsere Betriebe können Zukunft gestalten, wenn sie die Freiheit dazu bekommen. Jetzt ist die Zeit, den Aufschwung zu sichern und Österreich wieder an die Spitze zu führen“, so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: n.jilly@wirtschaftsbund.at
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright