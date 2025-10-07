Nessus eröffnet einen weiteren Rechenzentrumsstandort in Wien Nord

Österreich (OTS) -

Die Nessus GmbH eröffnete am 1. Mai 2025 einen neuen, hochmodernen Rechenzentrumsstandort im Norden Wiens. Das nach EN 50600 zertifizierte Datacenter ist im Sinne der Green IT ökonomisch und ökologisch optimiert und erfüllt als Green Data Centerhöchste Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit.



Mit vollständig redundanter Energie- und Glasfaseranbindung, mehreren Notstromsystemen, ausfallsicheren USV- und Klimaanlagen sowie der TÜV-Zertifizierung als „Trusted Site Infrastructure – Level 3“ setzt das Nessus Datacenter 3 (NDC 3) neue Maßstäbe im Bereich Serverhousing.

NDC 3 – Nessus schafft optimale Georedundanz

Mit dem NDC 3 erweitert Nessus seine Rechenzentrumsflächen auf über 4.000 m² – verteilt auf drei Standorte in Wien.

In Wien-Favoriten betreibt Nessus bereits zwei Rechenzentren in unmittelbarer Nähe zueinander. Der neue Standort in Wien-Donaustadt ermöglicht nun optimale georedundante Lösungen.

Dank des hochverfügbaren, wegeredundanten Glasfaserrings zwischen allen drei Rechenzentren lassen sich hochsichere und leistungsfähige Housinglösungen realisieren – ideal für kritische Dienste und Offsite-Lösungen. Ob Einzelrack, Private Cage oder maßgeschneiderte Lösungen - z.B. für rechenintensive KI-Anwendungen: Nessus bietet die passende Infrastruktur für individuelle Anforderungen.

Nessus – Service auf höchstem Niveau

Seit über 20 Jahren ist Nessus auf den Betrieb hochmoderner Rechenzentren sowie leistungsstarker Business-Internet-Anbindungen in und rund um Wien spezialisiert.

Das Unternehmen ist eigentümergeführt und befindet sich zu 100 % in österreichischem Privatbesitz. Persönliche, kompetente Beratung, kurze Entscheidungswege und ein verlässlicher Service auf Augenhöhe überzeugen seit vielen Jahren namhafte Kunden – vom regionalen KMU bis hin zum internationalen Großkonzern.

Weitere Informationen zum neuen Rechenzentrumsstandort sind online unter www.nessus.at/ndc3/ verfügbar.