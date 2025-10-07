  • 07.10.2025, 15:49:03
LH Mikl-Leitner zum Ableben von Lotte Ledl

„Herausragende Schauspielerin, die dem Land Niederösterreich eng verbunden war“

St. Pölten (OTS) - 

„Sie war unbestreitbar eine herausragende Schauspielerin, die an den bedeutendsten Bühnen, aber auch im Film und Fernsehen große Erfolge feierte“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Lotte Ledl. „Darüber hinaus war sie auch dem Land Niederösterreich eng verbunden“, so Mikl-Leitner über Ledl, die ihren Wohnsitz in Perchtoldsdorf hatte.

Lotte Ledl zählte zu den wichtigsten österreichischen Darstellerinnen und war lange Jahre Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Sie spielte an vielen großen Bühnen des deutschsprachigen Raumes, Auslandsgastspiele führten sie in zahlreiche Weltstädte. Darüber hinaus war die Kammerschauspielerin auch in vielen erfolgreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen.

„Sie war Charakterdarstellerin und Publikumsliebling zugleich und hatte eine unvergessliche Ausstrahlung. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, so die Landeshauptfrau: „Unsere Anteilnahme gilt nun ihrer Familie.“

