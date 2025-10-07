  • 07.10.2025, 15:48:33
Bahn-KV: Dritte Verhandlungsrunde auf Zielgeraden für Abschluss

Fachverband Schienenbahnen und Gewerkschaft vida: „Konstruktive Gespräche, Einigung in Reichweite – nächste Runde bereits am 15. Oktober“

Wien (OTS) - 

In der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 55.000 Beschäftigten in den österreichischen Eisenbahnunternehmen haben der Fachverband der Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und die Gewerkschaft vida heute konstruktive Gespräche geführt. Beide Sozialpartner zeigen sich zuversichtlich, dass ein Abschluss in greifbarer Nähe liegt.

„Wir sind heute einen großen Schritt weitergekommen. Das Verhandlungsklima ist positiv, und wir nähern uns einem Abschluss, der für beide Seiten abbildbar ist. Also auch die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen der Unternehmen berücksichtigt“, betont Thomas Scheiber, Verhandlungsführer und Obmann-Stv. der Schienenbahnen in der WKÖ.

In den kommenden Tagen sollen noch Detailberechnungen erfolgen – insbesondere zur rollierenden Inflation. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, bis dahin Stillschweigen über die konkreten Zahlen zu wahren.

„Wir gehen diese letzten Schritte konstruktiv und verantwortungsvoll an. Jetzt gilt es, die Berechnungen abzuschließen und auf dieser Basis den finalen Konsens zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir am 15. Oktober zu einem fairen und tragfähigen Ergebnis für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner kommen werden“, erklärt Gerhard Tauchner, vida-Verhandlungsleiter und Vorsitzender des vida-Fachbereichs Eisenbahn.

Beide Sozialpartner wollen die Gespräche bereits am 15. Oktober 2025 fortsetzen – mit dem klaren Ziel, die Verhandlungen erfolgreich abzuschließen.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

