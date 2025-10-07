  • 07.10.2025, 15:47:36
  • /
  • OTS0161

SPÖ-Heide: Bildung ist bestes Werkzeug gegen Antisemitismus

EU-Abgeordneter für geförderte Schulbesuche in Gedenkzentren

Wien (OTS) - 

Heute widmet das Europäische Parlament dem steigenden Antisemitismus in Europa eine Debatte. Auch SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide ergreift das Wort: „Insbesondere heute, am 7. Oktober, müssen wir den Kampf gegen Antisemitismus entschieden vorantreiben. Es ist nicht tolerierbar, wenn das Ausmaß des Holocausts relativiert wird, auf Internetplattformen geleugnet wird, in Lokalen jüdischen Gästen der Zutritt verweigert wird oder jüdische Künstler:innen von Veranstaltungen ausgeladen werden. Im letzten Jahr war in Österreich ein Anstieg antisemitischer Vorfällen um ganze 32,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Aber das ist kein rein österreichisches Problem, denn diese Bewegung ist auch gesamteuropäisch zu beobachten. Das sind erschreckende Entwicklungen, die nicht nur gefährlich für jede einzelne Jüdin und jeden Juden sind, sondern auch einen Keil in unsere Gesellschaft treiben. In Zeiten wie diesen müssen wir aufeinander zugehen und uns die Hand reichen. Das sind wir nicht nur den Ermordeten und Verschleppten des terroristischen Überfalls der Hamas schuldig sowie allen Jüdinnen und Juden in Europa, sondern auch uns selbst.“ ****

Für Heide ist Bildung ein zentraler Bestandteil der Strategie, um Antisemitismus endgültig zu beenden: „Jede europäische Schülerin und jeder europäische Schüler sollte im Rahmen seiner Ausbildung eine Holocaust-Gedenkstätte besuchen. Es ist essentiell, an Orten wie Auschwitz und Birkenau die Dimension der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erkennen zu können. Jüdisches Leben und jüdisches Kulturerbe sind Grundpfeiler österreichischer und unserer europäischen Identität. Jede Jüdin und jeder Jude in Europa muss sich sicher fühlen und sicher sein - das ist unser Auftrag.“ Heide setzt sich vehement dafür ein, dass die Europäische Union Schulausflüge in Gedenkstätten fördert. (Schluss) le/lw

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: lena.easthill@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright