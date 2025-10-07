SPÖ-Heide: Bildung ist bestes Werkzeug gegen Antisemitismus

Wien (OTS) -

Heute widmet das Europäische Parlament dem steigenden Antisemitismus in Europa eine Debatte. Auch SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide ergreift das Wort: „Insbesondere heute, am 7. Oktober, müssen wir den Kampf gegen Antisemitismus entschieden vorantreiben. Es ist nicht tolerierbar, wenn das Ausmaß des Holocausts relativiert wird, auf Internetplattformen geleugnet wird, in Lokalen jüdischen Gästen der Zutritt verweigert wird oder jüdische Künstler:innen von Veranstaltungen ausgeladen werden. Im letzten Jahr war in Österreich ein Anstieg antisemitischer Vorfällen um ganze 32,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Aber das ist kein rein österreichisches Problem, denn diese Bewegung ist auch gesamteuropäisch zu beobachten. Das sind erschreckende Entwicklungen, die nicht nur gefährlich für jede einzelne Jüdin und jeden Juden sind, sondern auch einen Keil in unsere Gesellschaft treiben. In Zeiten wie diesen müssen wir aufeinander zugehen und uns die Hand reichen. Das sind wir nicht nur den Ermordeten und Verschleppten des terroristischen Überfalls der Hamas schuldig sowie allen Jüdinnen und Juden in Europa, sondern auch uns selbst.“ ****

Für Heide ist Bildung ein zentraler Bestandteil der Strategie, um Antisemitismus endgültig zu beenden: „Jede europäische Schülerin und jeder europäische Schüler sollte im Rahmen seiner Ausbildung eine Holocaust-Gedenkstätte besuchen. Es ist essentiell, an Orten wie Auschwitz und Birkenau die Dimension der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erkennen zu können. Jüdisches Leben und jüdisches Kulturerbe sind Grundpfeiler österreichischer und unserer europäischen Identität. Jede Jüdin und jeder Jude in Europa muss sich sicher fühlen und sicher sein - das ist unser Auftrag." Heide setzt sich vehement dafür ein, dass die Europäische Union Schulausflüge in Gedenkstätten fördert.