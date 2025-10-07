Tag des Handels: Wichtigstes Branchenevent des österreichischen Handels geht diese Woche in Gmunden über die Bühne

Wien (OTS) -

Am 9. und 10. Oktober trifft sich die gesamte österreichische Handelsbranche in Gmunden am Traunsee (Oberösterreich) zum Tag des Handels 2025 – dem renommiertesten und bedeutendsten Gipfeltreffen des heimischen Handels.

Nationale und internationale Retail-Trends sowie aktuelle Herausforderungen insb. für den Lebensmittel- und Drogeriefachhandel stehen heuer im Mittelpunkt des 2-tägigen Branchenhighlights. Die Themenpalette reicht aber noch weit darüber hinaus: Von geopolitischen Herausforderungen und der KI-Transformation über Wettbewerbspolitik bis hin zur Krisenresilienz der heimischen Wirtschaft wird ein weiter Bogen gespannt. Dazu gibt es innovative Lösungen für den stationären Handel, Informationen über aktuelle Ernährungstrends und brandneue Instore-Techniken u.v.m.

Live on Stage sind u.a. der OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Zu den weiteren Top-Speaker:innen des Events zählen Sascha Lobo, Kabarettist Omar Sarsam, BWB-Chefin Natalie Harsdorf, Komplexitätsforscher Peter Klimek, Marcel Haraszti (REWE), Hans K. Reisch & Markus Kaser (beide SPAR), Günter Thumser (MAV), Harald Hauke (ARA), Christina Mutenthaler-Sipek (AMA Marketing), Krisensicherheitsberater Peter Vorhofer, der "blonde" Shaolin Marc Gassert, HV-Geschäftsführer Rainer Will, HV-Präsident Stephan Mayer-Heinisch sowie der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets.

Neben den politischen Spitzenkräften des Landes erwarten die mehr als 400 Teilnehmer:innen spannende Keynotes, inspirierende Best-Practice-Beispiele und zahlreiche Networking-Gelegenheiten in der einzigartigen Kulisse des Toscana Congress Gmunden direkt am Traunsee. Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des Österreichischen Handelspreises 2025 sowie des Großen Industriepreises 2025.

Die Anmeldung zum Event ist noch bis morgen, 8.10.2025, 18.00 Uhr möglich. Mehr auf: Tag des Handels 2025

Tag des Handels – Austrian Summit for Retail & Branded Goods

Datum: 09.10.2025 - 10.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Toscana Congress Gmunden

Toscanapark 6

4810 Gmunden

Österreich

URL: https://www.handelsverband.at/events/tag-des-handels/tag-des-handels-2025/