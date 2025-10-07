Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt am 16. Oktober zu Ideenworkshop „Bewegte Nachbarschaft“

Wien (OTS) -

In Wien gibt es viele Privatpersonen, Organisationen und Vereine, die sich gemeinsam mit anderen in ihrer Nachbarschaft und für die Nachbarschaft engagieren wollen. Unterstützung kann hilfreich sein, wenn es darum geht, eine gute Idee zu entwickeln, diese dann auch in die Tat umzusetzen und letztlich auch die finanziellen Mittel dafür aufzutreiben. Genau diese Unterstützung bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG am 16. Oktober 2025 in der Bezirksvorstehung Floridsdorf mit dem Ideenworkshop „Bewegte Nachbarschaft“, in dem alle wichtigen Fragen von den WiG-Expert*innen beantwortet werden. „Schon seit Jahren beraten und unterstützen wir Menschen, die in ihrer Nachbarschaft eine ‚Gesunde Idee‘ umsetzen wollen. Dass diese Beratung sehr niederschwellig zugänglich ist, ist für uns das Um und Auf. Darum gehen wir mit unseren Ideenworkshops regelmäßig auch direkt in die Bezirke, diesmal nach Floridsdorf“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Wann: Donnerstag, 16. Oktober 2025, von 16:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Bezirksvorstehung Floridsdorf, Festsaal der Bezirksvorstehung, Am Spitz 1, 2. Stock, Zimmer 200, 1210 Wien

Beschränkte Teilnehmer*innen-Zahl. Anmeldung erbeten bis spätestens 14. Oktober.2025 unter https://eveeno.com/gesunde-idee_gesunde-nachbarschaft

„Bewegte Nachbarschaft“: Die „Gesunde Idee“ für Grätzel & Bezirk

Beim WiG-Ideenworkshop im Rahmen des Projekts „Bewegte Nachbarschaft“ sind die Bewohner*innen, Vertreter*innen aus gemeinnützigen Organisationen und Vereinen des Bezirks Floridsdorf ebenso herzlich willkommen wie natürlich auch Teilnehmer*innen aus den umliegenden bzw. anderen Bezirken. Gemeinsam können Interessierte Ideen finden und alles über die Fördermöglichkeiten der Wiener Gesundheitsförderung – WiG erfahren. Dabei bleibt keine Frage offen.

Wer eine „Gesunde Idee“ für die Nachbarschaft und/oder das Grätzel hat, weiß manchmal nicht genau, wie er oder sie ins Tun kommen kann – ob allein oder mit anderen Personen – und oft fehlt auch das nötige Budget zur Umsetzung. Die Teilnehmer*innen können neue Wege entdecken, um das eigene Grätzel gesund mitzugestalten, die Nachbarschaft zu stärken oder sich aktiv für das Klima, gesunde Ernährung und Bewegung im Grätzel einzusetzen. Willkommen sind alle Ideen und Initiativen, die sich mit den Themen soziale Teilhabe, aktive Mobilität sowie Ernährung im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung beschäftigen. Die finanzielle Unterstützung für notwendige Sachkosten reicht von maximal 300 Euro für Privatpersonen bis maximal 3.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen, Organisationen oder Vereine.

Über das Projekt

Mit dem Projekt „Bewegte Nachbarschaft“ fördert die Wiener Gesundheitsförderdung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ von 2023 bis 2026 niederschwellige Initiativen zu den Themen soziale Teilhabe, aktive Mobilität und Ernährung im Setting „Nachbarschaft“. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ). Informationen & Details zu den Fördermöglichkeiten gibt es hier.