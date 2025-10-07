Erneut große Ehre für RSD

München (OTS) -

Erneut kann sich RSD Travel – die englische Partnergesellschaft der RSD Reise Service Deutschland – auf dem hart umkämpften britischen Reisemarkt über eine besondere Anerkennung freuen: RSD Travel wurde aktuell mit dem Midlands Enterprise Award geehrt. Und zwar als „International Cultural Tour Operator of the Year 2025“ – als „Internationaler Studienreiseveranstalter des Jahres 2025“.

Bereits im letzten Jahr hatte RSD Travel als einer der besten Studienreise-Veranstalter den renommierten British Travel Award einheimsen können. Die aktuelle Auszeichnung wird verliehen von SME News, einem viel beachteten Magazin für britische Führungskräfte und Experten, gestützt auf ein Netzwerk von Brancheninsidern. Mit der Auszeichnung wird RSD bescheinigt, in diesem höchst anspruchsvollen Umfeld eine herausragende Position einzunehmen. Denn dieser Preis ehrt Unternehmen, die in ihren Branchen wirklich etwas bewegen, die voranschreiten „bei Innovation, hervorragendem Kundenservice oder wirkungsvollen Nachhaltigkeitsinitiativen“. Es werden diejenigen geehrt, „die Grenzen überschreiten und Maßstäbe für Spitzenleistungen setzen“. Die Preisträger, so wird betont, werden alleine nach dem Leistungsprinzip ausgewählt, um sicherzustellen, dass nur die verdienstvollsten Kandidaten zum Zuge kommen. Für RSD Reisen als einem der führenden europäischen Studienreiseveranstalter zeigt diese erneute britische Wertschätzung: Top-Leistungen in der Reisebranche werden wahrgenommen und gewürdigt – von Urlaubern wie auch von Reise-Profis.