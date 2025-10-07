Erfahrung trifft frische Ideen: 21 neue UNAs stärken die Branche

Wien (OTS) -

Nach zwei Jahren intensiver Weiterbildung schließen 21 Unternehmer:innen und Direktor:innen die renommierte ÖHV-Unternehmerakademie (UNA) erfolgreich ab. Mit dem Rüstzeug aus der Ausbildung nehmen sie künftig selbstbewusst das Steuer in die Hand und bringen frische Impulse in die österreichische Hotellerie.

Führung lernen, Zukunft gestalten

Erfolg ist keine Einzelleistung – doch einer muss den Weg vorgeben: „Genau dafür geben wir den Hoteliers das Know-how. Führung muss gelernt werden, denn Strategien können noch so gut sein: Wenn die Unternehmensführung versagt, landet man bei Problemen statt bei Lösungen“, erklärt Brigitta Brunner, Leiterin des ÖHV-Campus. Die UNA vermittelt praxisorientierte Managementkompetenzen und stärkt die Fähigkeit, Teams zu führen, Veränderungen aktiv zu gestalten und Betriebe erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Frische Impulse auch für erfahrene Führungskräfte

Die UNA richtet sich nicht nur an junge Hoteliers, die den elterlichen Betrieb übernehmen. Gerade erfahrene Unternehmer:innen und Führungskräfte, die seit Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich leiten, profitieren von neuen Perspektiven. „In Marketing, HR und Strategie gilt: Entwicklungen müssen regelmäßig hinterfragt und an neue Strömungen angepasst werden. Auch erfahrene Teilnehmer:innen nehmen aus der UNA immer wieder wertvolle Anregungen mit. Der Generationenmix ist für alle ein Gewinn“, so Brunner.

UNA hilft Unternehmen und Unternehmer:innen

„Die Herausforderungen in der Hotellerie werden immer größer. Um auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein, braucht es die richtigen Werkzeuge. Euer Erfolg wird euch Recht geben“, gratuliert Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, den Absolvent:innen. Neben fundiertem Know-how bietet die UNA ein einzigartiges Asset: ein lebenslanges Netzwerk mit Kolleg:innen, Expert:innen und Referent:innen. „Wir schaffen mit der UNA einen Rahmen zum Austausch, den es in dieser Form nicht gibt – einen Raum, in dem Wissen reflektiert, diskutiert und gleich in die Praxis umgesetzt werden kann“, betont Brunner.

35 Jahre Lernen mit Freude – und Wirkung

Seit 35 Jahren steht die UNA für praxisnahe Weiterbildung auf höchstem Niveau. Sie ist mehr als eine maßgeschneiderte Ausbildung für die Spitzenhotellerie – sie ist Impulsgeber, Think Tank und Beispiel dafür, dass lebenslanges Lernen mit Freude auch in einer arbeitsintensiven Branche erfolgreich umgesetzt werden kann. „Unsere Absolvent:innen tragen das Gelernte in ihre Betriebe und damit in die gesamte Branche weiter. Das ist der wahre Erfolg der UNA“, so Brunner.

Absolvent:innen

Josef Altenberger, KRALLERHOF, Leogang

Pavel Angerer Alvarez, WIEN MODUL UNIVERSITY, Wien

Hendrik Beyer-Kuczka, JUFA HOTELS ÖSTERREICH, Salzburg

Johannes Breitfuss, HOTEL LENGAUER HOF, Saalbach-Hinterglemm

Michael Eder, REGITNIG - 4* HOTEL & CHALETS, Weissensee

Christoph Fulterer, LANDGASTHOF SCHÄFLE, Feldkirch

Lukas Fürst, HOTEL FERNBLICK MONTAFON, Bartholomäberg

Gernot Holnsteiner, ARTE HOTEL LINZ, Linz

Sarah Kirchner, WANDERHOTEL KIRCHNER, Bramberg

Johannes Kohler, HOTEL ENGEL GOURMET & SPA, Welschnofen (ITA)

Matthias Kohler, HOTEL ENGEL GOURMET & SPA, Welschnofen (ITA)

Annabell Pichler, HELDS VITALHOTEL, Ruhpolding (D)

Felix Pirker, HOTEL MONTFORT, St. Anton am Arlberg

Lena Sophie Rockenschaub, HOTEL ROCKENSCHAUB, Liebenau

Balthasar Sauper, HOTEL ST. GEORG, Zell am See

Teresa Strablegg, HOTEL KORNOCK, Turracher Höhe

Andreas Tippelreither, HOTEL WALDGASTHOF, Flachau

Antonia Walch, HOTEL ROGGAL, Lech

Patrick Wenger, HOTEL TANNENBERG, Hinterglemm

Ingrid Ziegelböck, HOFTAVERNE ZIEGELBÖCK, Vorchdorf

Magdalena Zudrell-Fürst, HOTEL FERNBLICK MONTAFON, Bartholomäberg

