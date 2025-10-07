PRO-GE Binder zu WIFO/IHS-Prognose: Gewerkschaft fordert entschlossenes Handeln gegen Teuerung

Wien (OTS) -

Heute, Dienstag, präsentierten WIFO und IHS ihre Konjunkturprognose. Dabei sind besonders die Inflationsprognosen für das Jahr 2025 und 2026 für den Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft PRO-GE ein Alarmsignal: „Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit die überbordenden Preisanstiege gestoppt werden“, fordert Reinhold Binder.

Besonders belastend sind hohen Miet-, Energie- und Lebensmittelkosten. Während bei den Mietpreisen bereits Akzente gesetzt wurden, müssen die geplanten Maßnahmen für Energie und Lebensmittel rasch umgesetzt werden, so der Gewerkschaftsvorsitzende. Gerade im Bereich der Lebensmittelpreise müsse man überdenken, ob es nicht noch mehr braucht als das, was bisher angekündigt wurde.

„Gehen die Preise nicht zurück, dann braucht es Eingriffe durch eine Preiskommission. Sämtlichen Rabatt- und Verpackungsschmähs sowie dem Preisaufschlag für Österreich muss ein Ende gesetzt werden. Es ist nicht mehr länger zu akzeptieren, dass der wöchentliche Einkauf mittlerweile vielen Menschen den Angstschweiß ins Gesicht treibt“, sagt Binder.

Ebenso brauche es wirtschaftspolitische Maßnahmen, um die konjunkturellen Unsicherheiten zu bekämpfen: „Die wirtschaftliche Situation ist weiterhin fragil. Jetzt braucht es konkrete Maßnahmen, damit vor allem die Industrie stabilisiert wird“, sagt Binder und verweist auf die geplante Industriestrategie, die noch dieses Jahr präsentiert werden soll. „Österreich ist – trotz Einbrüchen in den letzten Jahren – ein stabiler Wirtschaftsstandort. Diesen gilt es zu schützen und zukunftsfit zu machen. Politik und Sozialpartner werden es schaffen, ein gut austariertes Konzept zu erstellen, das der Wirtschaft nützt und die Beschäftigten im Fokus hat“, so Binder.