Wiener Charme löst Wiener Grant ab: Platz 1 im Freundlichkeits-Ranking

Wien (OTS) -

Wiener*innen sollen unfreundlich sein? Die Leser:innen des britischen Luxus- und Lifestyle-Reisemagazins „Condé Nast Traveller“ kürten Wien soeben zur freundlichsten Stadt Europas. Weltweit rangiert die Stadt sogar auf dem 2. Platz hinter der ecuadorianischen Hauptstadt Quito. Im Best Cities-Ranking schafft es Wien dazu europaweit auf den 3. Platz, global in die Top 10.

Einmal im Jahr lässt der britische „Condé Nast Traveller“, eines der renommiertesten internationalen Luxus- und Lifestyle-Reisemagazine, seine Leserschaft über die beliebtesten Reiseziele abstimmen. In mehr als 180.000 Umfrageantworten haben Leser:innen aus dem Vereinigten Königreich ihre Reiseerfahrungen weltweit bewertet und beurteilt, welche Ziele sie erneut besuchen würden. Bei den „Readers' Choice Awards“ des Jahres 2025 konnte Wien in der Leser:innen-Bewertung der britischen Ausgabe des Magazins gleich drei Stockerlplätze erreichen.

Freundlichste Stadt Europas

In der Kategorie „Friendliest Cities“ setzte sich Wien bei den Brit*innen als freundlichste Stadt im Europa-Ranking durch, vor Florenz, San Sebastian, Reykjavik und Lissabon. Kopenhagen, Oslo, Porto, Madrid und Prag komplettieren die Top-10. Im weltweiten Freundlichkeits-Ranking sichert sich Wien den 2. Platz hinter Quito und vor Kapstadt. Danach folgen Singapur, Florenz, die beiden australischen Städte Melbourne und Sydney, sowie Lissabon, Edinburgh und Kyoto. In der „Best Cities“ Bewertung steht Wien europaweit auf dem 3. Platz hinter Valletta und Oslo, danach folgen Kopenhagen, Madrid, München, Lissabon, Stockholm, San Sebastian und Palma. Weltweit schafft es Wien in die Top 10 auf den 9. Platz.

„Der Wiener Grant umgarnt mit robustem Charme und das kommt an: Die Leser*innen von Condé Nast Traveller haben abgestimmt und beschreiben Wien als grüne Stadt voller freundlicher Gesichter, die einen herzlich in Empfang nimmt. Die perfekte Kombination von barocker Architektur und Kaffeehauskultur spiegle sich auch in der Wiener Persönlichkeit wider. Ein charmantes Kompliment unserer Besucher*innen, über das wir uns sehr freuen“, erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

