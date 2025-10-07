Statement von Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker

Wien (OTS) -

„Dass August Wöginger den Gerichtssaal heute als unbescholtener Mann verlässt und das Strafverfahren damit beendet ist, freut mich nicht nur als sein Freund, sondern auch als Bundesparteiobmann der Volkspartei sehr“, so Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker am Mittwoch. „Die Richterin hat ihm heute ein Angebot zur Diversion gemacht, das hat er angenommen. Damit ist die Angelegenheit für ihn und für die Volkspartei erledigt“, ergänzt Stocker.