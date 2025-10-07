  • 07.10.2025, 13:54:03
Korosec: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin“

Seniorenbundpräsidentin gedenkt Lotte Ledl

Wien (OTS) - 

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Lotte Ledl, die 95-jährig verstorben ist: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin mit einem großen Repertoire – und beim Theater-, Film- und TV-Publikum sehr beliebt.“

Korosec verweist auch darauf, dass Lotte Ledl bis in das hohe Alter aktiv gewesen ist: „Die Ernennung zur Kammerschauspielerin im Jahr 2019 für ihr Lebenswerk war hochverdient.“

Korosec spricht Lotte Ledls Familie ihr Beileid aus.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

