- 07.10.2025, 13:54:03
- /
- OTS0141
Korosec: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin“
Seniorenbundpräsidentin gedenkt Lotte Ledl
Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Lotte Ledl, die 95-jährig verstorben ist: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin mit einem großen Repertoire – und beim Theater-, Film- und TV-Publikum sehr beliebt.“
Korosec verweist auch darauf, dass Lotte Ledl bis in das hohe Alter aktiv gewesen ist: „Die Ernennung zur Kammerschauspielerin im Jahr 2019 für ihr Lebenswerk war hochverdient.“
Korosec spricht Lotte Ledls Familie ihr Beileid aus.
