Korosec: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin“

Wien (OTS) -

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Lotte Ledl, die 95-jährig verstorben ist: „Sie war eine herausragende Charakterdarstellerin mit einem großen Repertoire – und beim Theater-, Film- und TV-Publikum sehr beliebt.“

Korosec verweist auch darauf, dass Lotte Ledl bis in das hohe Alter aktiv gewesen ist: „Die Ernennung zur Kammerschauspielerin im Jahr 2019 für ihr Lebenswerk war hochverdient.“

Korosec spricht Lotte Ledls Familie ihr Beileid aus.