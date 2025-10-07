  • 07.10.2025, 13:34:33
  • /
  • OTS0138

Schwarz/Grüne: Von dauerndem Hin und Her wird kein Packerl Butter billiger

Grüne fordern rasch Maßnahmen bei Energiepreisen

Wien (OTS) - 

„Vom andauernden Hin und Her innerhalb der SPÖ über immer neue populistische Ankündigungen wird leider kein einziges Packerl Butter und kein Kilo Nudeln billiger. Stattdessen sollten sich die Regierung und speziell die SPÖ endlich darauf konzentrieren, wo sie wirklich etwas bewegen können: die Energiepreise“, kritisiert Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, den Vorstoß von Vizekanzler Babler für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Diesem hatten Bablers Koalitionspartner und sogar sein Finanzminister Markus Marterbauer erst gestern eine Absage erteilt. Nun zeigt sich der Finanzminister doch offen für den Vorschlag. „Von Ankündigungen, die Marterbauer schon abgesagt hat, die Babler wieder ankündigt und die Marterbauer dann abnicken muss, hat keine Familie und kein Betrieb in diesem Land etwas“, hält Schwarz fest.

Stattdessen fordert Schwarz konkrete Maßnahmen im Bereich der Energiepreise: „Über die Landesenergieversorger hat die SPÖ einen wirksamen Hebel, um die Stromrechnung der Menschen im Land direkt zu senken und der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.“ Auch den langsamen Ausbau erneuerbarer Energie und den schleppenden Netzausbau kritisiert der Budgetsprecher: „Während die Regierung beim Erneuerbaren-Ausbau kürzt, warten wir immer noch auf das dringend benötigte Elektrizitätswirtschaftsgesetz.“

„Einigkeit gibt´s bei der SPÖ wohl nur beim Betonieren: Für das Milliardengrab Lobau-Autobahn ist scheinbar plötzlich genug Geld da – für Minister Hanke können die Abrissbagger gar nicht schnell genug im Naturschutzgebiet auffahren“, kritisiert Schwarz die teuren Prioritäten der Bundesregierung.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright