TBM „Lilia“ durchbricht erfolgreich die Haupttunnelröhre Ost

Innsbruck (OTS) -

Mit dem Durchbruch der TBM „Lilia“ am 6. Oktober um 12.40 Uhr im Gemeindegebiet von Navis (Wipptal) wurde ein weiterer bedeutender Projektschritt realisiert. Damit ist die Haupttunnelröhre Ost im Baulos „H41 Sillschlucht-Pfons“ fertiggestellt.



Seit ihrem Start im Mai 2023 im Ahrental hat die rund 160 Meter lange und 2.420 Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine 8,1 Tunnelkilometer aus dem Fels gebrochen.

Damit sind die maschinellen und konventionellen Hauptvortriebe des Bauloses „H41 Sillschlucht-Pfons“ abgeschlossen. Von den ursprünglich neun TBM, die im gesamten Projektgebiet des BBT eingesetzt wurden, sind aktuell nur noch „Wilma” und „Olga” im österreichischen Baulos „H53 Pfons-Brenner” aktiv.