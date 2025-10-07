13 neue Schokoladen-Sommeliers versüßen das Land

Wien (OTS) -

Im Februar 2025 startete erstmals in Österreich die Ausbildung zum Schokoladen-Sommelier bzw. zur Schokoladen-Sommelieré - ein völlig neues Kapitel in der kulinarischen Weiterbildung. Möglich wurde diese spezialisierte Ausbildung durch eine enge Zusammenarbeit der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim mit der Lebensmittelakademie des österreichischen Gewerbes sowie Partnern wie der BÄKO Linz.

Die Ausbildung umfasst insgesamt fünf intensive Module. Neben fundierter Theorie standen insbesondere sensorische Vertiefungen, Schokoladenkunde, Verarbeitungstechniken und Foodpairing sowie Marketing und Kommunikation im Mittelpunkt. Expert:innen wie u.a. Josef Zotter, Eveline Wild, Martin Mayer, Helmut Wenschitz, Hermann Poll, Familie Haag, Johannes Warmuth und Eva Derndorfer begleiteten die Teilnehmer:innen und gaben wertvolle Einblicke in die facettenreiche Welt der Schokolade.

Nach Monaten voller spannender Theorieeinheiten, praktischer Verkostungen und Arbeiten am eigenen Projekt war es im Oktober 2025 so weit: Der erste Jahrgang aus Österreich stellte sich erfolgreich den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen in Weinheim.

Die Themenvielfalt der Projektarbeiten reichte von einem Kronleuchter aus Schokolade (Sebastian Brenner) bis hin zu spielerischen und sensorischen Methoden für den Schokoladengenuss von Kindern mit Beeinträchtigungen (Andreas Schögl). Weitere kreative Ansätze wie Pralinen in der Geschmacksrichtung einer österreichischen Brotjause (Michael Müller) sorgten für Begeisterung bei der Prüfungskommission. Absolvent Michael Müller fasst seine Eindrücke so zusammen: „Schokolade war schon immer meine Leidenschaft – aber erst durch diese Ausbildung habe ich gelernt, sie in ihrer ganzen Tiefe zu verstehen und ihre Geschichten weiterzugeben.“

Die neu gekrönten Schokoladensommeliers sind:

Bettina Breinesberger aus Adlwang, Sebastian Brenner aus Gmunden, Anna Daucher aus Losenstein, Laura Erler aus Hellmonsödt, Ulrike Fischereder aus Eberstalzell, Anna Freytag aus Wolfsgraben, Theresa Grojer-Rupacher aus Villach, Kristina Kellner aus Graz, Zsuzsanna Kroneisz aus Pottendorf, Michael Müller aus Altenberg, Michael Salge aus Wien, Manuel Schickmaier aus Pettenbach und Andreas Schögl aus Bad Ischl.

Als Prüfungsbeste wurden Kristina Kellner und Theresa Grojer-Rupacher besonders geehrt. „Die Ausbildung war eine echte Bereicherung. Sie hat mein Wissen vertieft und meine Leidenschaft für Schokolade noch stärker entfacht“, sagt Kristina Kellner: „Was ich hier gelernt habe, kann ich langfristig für meine Arbeit anwenden.“

Damit gibt es nun erstmals Schokoladensommeliers, die ihre gesamte Ausbildung mit Fokus auf Österreich absolviert haben. Sie sind die neuen Genussbotschafter:innen, die das Image Österreichs als internationale „Schoko-Nation“ weiter stärken werden.

Leo Jindrak, Bundesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe und Innungsmeister der österreichischen Konditor:innen, zeigt sich begeistert: „Das Konditorhandwerk hat in Österreich eine große Tradition – und mit der Ausbildung zum Schokoladensommelier stellen wir sicher, dass es auch in Zukunft innovativ und konkurrenzfähig bleibt. Unsere Absolvent:innen sind ein starkes Signal für die Zukunft des Handwerks.“

Ein Blick nach vorne:

Der erfolgreiche Abschluss des ersten Ausbildungsjahrgangs zeigt die hohe Nachfrage nach spezialisierter Weiterbildung im Bereich Schokolade. Ein zweiter Jahrgang ist bereits fixiert: Start ist im Februar 2027. Interessierte können sich ab sofort unverbindlich unter info@LMAkademie.at vormerken lassen. (PWK416/HSP)

Fotos von den Teilnehmer:innen (© Lebensmittelakademie) und ihren Kreationen zum honorarfreien Download finden Sie hier: drive.google.com

Ein Foto der Schoko-Sommeliers (© Lebensmittelakademie) zum honorarfreien Download finden Sie hier

Bildtext (v.l.n.r.): Sebastian Brenner aus Gmunden, Manuel Schickmaier aus Pettenbach, Michael Salge aus Wien, Andreas Schögl aus Bad Ischl, Anna Daucher aus Losenstein, Laura Erler aus Hellmonsödt, Ulrike Fischereder aus Eberstalzell, Anna Freytag aus Wolfsgraben, Kristina Kellner aus Graz, Alishia Zottmann von der Lebensmittelakademie, Michael Müller aus Altenberg, Bettina Breinesberger aus Adlwang, Theresa Grojer-Rupacher aus Villach, Christoph Rinck (Bundesakademie Weinheim), Zsuzsanna Kroneisz aus Pottendorf, Brigitta Schickmaier (Chocolate Master), Thomas Muschelknautz (GF Bundesakademie Weinheim)