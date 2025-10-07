FPÖ – Vilimsky: „Europa erlebt politischen Umbruch!“

Wien (OTS) -

Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, machte in seiner heutigen Rede im Europäischen Parlament deutlich, dass sich in ganz Europa ein politischer Umbruch abzeichnet – immer mehr patriotische Kräfte bilden eine Reform-Allianz, die zunehmend an Unterstützung gewinnt. „Mit Andrej Babiš wurde zum Beispiel in der Tschechischen Republik jemand gewählt, der – wenn es nicht durch abstruse Winkelzüge verhindert werden kann – auch der nächste Premierminister werden wird. Neben Viktor Orbán steht damit ein weiterer Regierungschef, der diese Reform-Allianz in Europa noch einmal verstärken und verdeutlichen kann“, erklärte Vilimsky.

Auch in anderen Ländern zeichne sich laut Vilimsky eine ähnliche Entwicklung ab: „Mit den Chaostagen in Frankreich kann jetzt eine Situation entstehen, in der unter Marine Le Pen und Jordan Bardella eine Wende der Politik stattfinden wird. In Österreich haben wir unseren Herbert Kickl, der in der Kanzlerfrage mittlerweile mehr Zustimmung hat als die anderen Parteien gemeinsam. Und in Deutschland zeigt sich, dass mit Alice Weidel eine Politikerin, die im Herzen der Bevölkerung verankert ist, kurz davor steht Verantwortung zu übernehmen.“

Vilimsky forderte daher abschließend von den Eliten in Brüssel, diesen politischen Trend endlich anzuerkennen: „Ich weiß, dass Sie das alle nicht gerne hören. Aber bitte akzeptieren Sie, dass die Mehrheiten in der Bevölkerung genau diesen Weg unterstützen. Es wäre klug, sich auf die immer stärker werdenden Wählerkreise zuzubewegen, die uns und die Patrioten unterstützen.“