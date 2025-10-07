  • 07.10.2025, 12:17:03
  • /
  • OTS0119

FPÖ – Vilimsky: „Europa erlebt politischen Umbruch!“

Wachsende Unterstützung für patriotische Kräfte zeigt klaren Wunsch nach politischer Veränderung

Wien (OTS) - 

Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, machte in seiner heutigen Rede im Europäischen Parlament deutlich, dass sich in ganz Europa ein politischer Umbruch abzeichnet – immer mehr patriotische Kräfte bilden eine Reform-Allianz, die zunehmend an Unterstützung gewinnt. „Mit Andrej Babiš wurde zum Beispiel in der Tschechischen Republik jemand gewählt, der – wenn es nicht durch abstruse Winkelzüge verhindert werden kann – auch der nächste Premierminister werden wird. Neben Viktor Orbán steht damit ein weiterer Regierungschef, der diese Reform-Allianz in Europa noch einmal verstärken und verdeutlichen kann“, erklärte Vilimsky.

Auch in anderen Ländern zeichne sich laut Vilimsky eine ähnliche Entwicklung ab: „Mit den Chaostagen in Frankreich kann jetzt eine Situation entstehen, in der unter Marine Le Pen und Jordan Bardella eine Wende der Politik stattfinden wird. In Österreich haben wir unseren Herbert Kickl, der in der Kanzlerfrage mittlerweile mehr Zustimmung hat als die anderen Parteien gemeinsam. Und in Deutschland zeigt sich, dass mit Alice Weidel eine Politikerin, die im Herzen der Bevölkerung verankert ist, kurz davor steht Verantwortung zu übernehmen.“

Vilimsky forderte daher abschließend von den Eliten in Brüssel, diesen politischen Trend endlich anzuerkennen: „Ich weiß, dass Sie das alle nicht gerne hören. Aber bitte akzeptieren Sie, dass die Mehrheiten in der Bevölkerung genau diesen Weg unterstützen. Es wäre klug, sich auf die immer stärker werdenden Wählerkreise zuzubewegen, die uns und die Patrioten unterstützen.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright