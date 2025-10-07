Mercedes-Benz SL-Club Austria: Neuer Vorstand, neue Impulse

Wien (OTS) -

Am 1. Oktober fand die außerordentliche Generalversammlung des Mercedes-Benz SL-Club Austria im Restaurant Panoramaschenke statt. Rund 70 Mitglieder samt Begleitung waren vor Ort, viele weitere verfolgten die Veranstaltung online. Anlass war die Wahl des neuen Vorstands und die Weichenstellung für die Zukunft des Clubs.

Ein herzliches Dankeschön geht an Max Prem, der als engagierter Mitgestalter im Westen seit Jahren die Werte und Tradition des Clubs mitträgt und die Leidenschaft für klassische Fahrzeuge lebt.

Gratulation an den neuen Vorstand:

Präsident: Markus Grasel

Vizepräsidenten: Robert Heintschel & Michael H. Aigner

„ Wir freuen uns darauf, die Tradition des SL Clubs fortzuführen und die Faszination für klassische und moderne Mercedes-Benz SL- und SLK-Modelle zu teilen. Es geht um Fahrgefühl, Design, gepflegte Old- und Youngtimer und unvergessliche Momente auf der Straße “, so Markus Grasel.

„ Gerade in Zeiten der E-Mobilität ist es wichtig, eine gewisse Technologieoffenheit im Automotive-Segment zu bewahren – ohne dabei die Klassiker, ihre Entwicklung und das einzigartige Lebensgefühl, das sie vermitteln, in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Pflege von Old- und Youngtimern, die Verbundenheit unter Gleichgesinnten, der Austausch und gelebte Vereinskultur, also von Angesicht zu Angesicht, stehen bei uns im Mittelpunkt. Für uns sind Ausfahrten, Begegnungen, Kultur- und Kommunikationspflege genauso wichtig wie die Leidenschaft für die Fahrzeuge selbst “, ergänzt Michael H. Aigner.

Seit 45 Jahren bringt der Mercedes-Benz SL-Club Austria Gleichgesinnte zusammen, die sich der Marke Mercedes-Benz verschrieben haben. Ob Oldtimer oder Youngtimer, der Club bietet besondere Ausfahrten, Veranstaltungen und Momente für Autoliebhaberinnen und -liebhaber, die Fahrspaß, Design, Tradition und Gemeinschaft schätzen.

Die Liebe zu den klassischen SL- und SLK-Modellen verbindet die Mitglieder, die sich auf viele weitere besondere Momente unter Gleichgesinnten freuen dürfen.