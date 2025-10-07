  • 07.10.2025, 12:07:08
  • /
  • OTS0116

Mercedes-Benz SL-Club Austria: Neuer Vorstand, neue Impulse

Mit Stil, Leidenschaft und Vision: Mit neuen Ideen, echter Fahrfreude und Respekt vor der Tradition startet der SL-Club in eine spannende Zukunft.

v.l.n.r. Michael H.Aigner (Vizepräsident), Markus Grassl (Präsident), Robert Heintschel (Vizepräsident) nach der Vorstandswahl am 1. Oktober.
Wien (OTS) - 

Am 1. Oktober fand die außerordentliche Generalversammlung des Mercedes-Benz SL-Club Austria im Restaurant Panoramaschenke statt. Rund 70 Mitglieder samt Begleitung waren vor Ort, viele weitere verfolgten die Veranstaltung online. Anlass war die Wahl des neuen Vorstands und die Weichenstellung für die Zukunft des Clubs.

Ein herzliches Dankeschön geht an Max Prem, der als engagierter Mitgestalter im Westen seit Jahren die Werte und Tradition des Clubs mitträgt und die Leidenschaft für klassische Fahrzeuge lebt.

Gratulation an den neuen Vorstand:

Präsident: Markus Grasel

Vizepräsidenten: Robert Heintschel & Michael H. Aigner

Wir freuen uns darauf, die Tradition des SL Clubs fortzuführen und die Faszination für klassische und moderne Mercedes-Benz SL- und SLK-Modelle zu teilen. Es geht um Fahrgefühl, Design, gepflegte Old- und Youngtimer und unvergessliche Momente auf der Straße“, so Markus Grasel.

Gerade in Zeiten der E-Mobilität ist es wichtig, eine gewisse Technologieoffenheit im Automotive-Segment zu bewahren – ohne dabei die Klassiker, ihre Entwicklung und das einzigartige Lebensgefühl, das sie vermitteln, in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Pflege von Old- und Youngtimern, die Verbundenheit unter Gleichgesinnten, der Austausch und gelebte Vereinskultur, also von Angesicht zu Angesicht, stehen bei uns im Mittelpunkt. Für uns sind Ausfahrten, Begegnungen, Kultur- und Kommunikationspflege genauso wichtig wie die Leidenschaft für die Fahrzeuge selbst“, ergänzt Michael H. Aigner.

Seit 45 Jahren bringt der Mercedes-Benz SL-Club Austria Gleichgesinnte zusammen, die sich der Marke Mercedes-Benz verschrieben haben. Ob Oldtimer oder Youngtimer, der Club bietet besondere Ausfahrten, Veranstaltungen und Momente für Autoliebhaberinnen und -liebhaber, die Fahrspaß, Design, Tradition und Gemeinschaft schätzen.

Die Liebe zu den klassischen SL- und SLK-Modellen verbindet die Mitglieder, die sich auf viele weitere besondere Momente unter Gleichgesinnten freuen dürfen.

Rückfragen & Kontakt

AnnaKathrin-PR
Mag. Kathrin Anna Hoffmann
Telefon: 06764339312
E-Mail: kathrin@annakathrin-pr.at
Website: https://www.annakathrin-pr.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright