  • 07.10.2025, 11:54:33
  • /
  • OTS0111

Pöttinger: Österreich verliert mit Lotte Ledl eine große Theater-, Film- und Fernsehdarstellerin

ÖVP-Kultursprecher zum Ableben der großen österreichischen Schauspielerin

Wien (OTS) - 

“Mit Lotte Ledl verlieren wir eine prägende große österreichische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin", sagt ÖVP-Kultursprecher Laurenz Pöttinger zur Nachricht von deren Ableben. Lotte Ledl war an renommierten Bühnen wie dem Burgtheater oder am Volkstheater tätig und wirkte bei den Bregenzer und Salzburger Festspielen. Ihr Repertoire reichte dabei von den österreichischen Klassikern wie Nestroy und Schnitzler bis zu Brecht und Shakespeare. Große Popularität gewann Lotte Ledl vor allem durch ihre Mitwirkung an TV-Serien wie beispielsweise "Tatort", "Der Alte", "Schlosshotel Orth" und "Kommissar Rex".

Für ihr Wirken erhielt Lotte Ledl die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich. 2019 wurde ihr der Berufstitel Kammerschauspielerin verliehen.

“Lotte Ledl war in ihren gegensätzlichen Rollen als wichtige Charakterdarstellerin unverwechselbar und bleibt unvergesslich. Unsere Anteilnahme gilt der Familie der Verstorbenen”, schloss Pöttinger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

