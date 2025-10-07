- 07.10.2025, 11:49:03
Einladung zur PK: "Lösungsansätze gegen den Kassenärztemangel im ländlichen Raum", 10. Oktober, 11 Uhr
Aktuelle Umfrage zeigt: Gemeindevertreter sehen zunehmend Probleme bei der wohnortnahen Versorgung und fordern neue Lösungsansätze ein.
Nach wie vor gibt es hunderte unbesetzte Kassenstellen und Gemeinden ohne Allgemeinmediziner. Für viele Menschen wird der niederschwellige und wohnortnahe Zugang zur medizinischen Versorgung immer schwerer.
Eine aktuelle Umfrage belegt, dass auch für Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter das Thema zunehmend problematisch wird. Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte präsentiert ihre Lösungsansätze und lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Um Anmeldung wird gebeten: pressestelle@aerztekammer.at
Teilnehmer:
OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte
MR Dr. Silvester Hutgrabner, Leiter des ÖÄK-Referates Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten
Dr. Carmen Berti-Zambanini, Obfrau des Schutzverbandes hausapothekenführender Ärzte
Pressekonferenz: Lösungsansätze gegen den Kassenärztemangel im ländlichen Raum
Datum: 10.10.2025, 11:00 Uhr
Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich
