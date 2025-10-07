Gaál: Wiener Journalistinnenpreis 2025 für herausragende Leistungen an Eva Linsinger

Wien (OTS) -

Mit dem Wiener Journalistinnenpreis und dem Wiener Jungjournalistinnenpreis holt das Frauennetzwerk Medien auch 2025 herausragende Leistungen von Journalistinnen vor den Vorhang. Die Preisverleihung wird in Kooperation mit dem Frauenservice der Stadt Wien veranstaltet.

„Die Gesellschaft ist immer mehr Einflüssen, in einer immer schnelllebigeren Zeit ausgesetzt. Gezielte Desinformation, destruktive antidemokratische Tendenzen und ein revisionistisches Geschlechterbild machen es gerade für Mädchen und junge Frauen schwer, sich emanzipiert zu orientieren. Hier sind unsere Journalistinnen Leuchtstern und Leitfigur, indem sie den Weg durch den Informationsdschungel vorgeben und gleichzeitig, als Role Model fungieren. Dafür gebührt den Wiener Journalistinnen großer Dank und gleichzeitig ist es ein Appell an die Mädchen unserer Stadt, sich selbst eine Meinung zu bilden und diese laut zu vertreten“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Wiener Journalistinnenpreis 2025 geht an Eva Linsinger, ORF

Mit dem Wiener Journalistinnenpreis 2025, gestiftet von der Wien Holding, zeichnet das Frauennetzwerk Medien bei der feierlichen Verleihung im Wiener Rathaus Eva Linsinger aus. Sie ist seit 2025 die Sendungsverantwortliche des ORF-Magazins Report, ehemalige Leiterin des Innenpolitik-Ressorts beim profil sowie vielfach ausgezeichnete Journalistin, Kommentatorin und Autorin.

„Ich gratuliere Eva Linsinger und Sarah Emminger herzlich. Mit ihren Arbeiten machen sie gesellschaftliche Realitäten sichtbar, zeigen Haltung und setzen Zeichen für Gleichstellung im Journalismus. Ich bin stolz, Teil dieser feierlichen Verleihung gewesen zu sein - denn Frauensolidarität bedeutet, einander zu unterstützen, zu stärken und gemeinsam sichtbar zu machen“, so Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

Die Jury des Journalistinnenpreises würdigt Eva Linsinger für ihre herausragende Arbeit im politischen Journalismus in Österreich, den sie seit vielen Jahren prägt mit den Worten:

Der Wiener Journalistinnenpreis ist eine Initiative des Frauennetzwerks Medien zur Förderung herausragender journalistischer Arbeit mit frauenpolitischem Fokus. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die kunstvolle Statuette der Künstlerin Dejana Kabiljo wird von der Wirtschaftsagentur Wien gestiftet. Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Programmdirektorin, hält die Laudatio.

Wiener Jungjournalistinnenpreis 2025 geht an Sarah Emminger, Kurier

In Kooperation mit Joyn und Puls 24 vergibt das Frauennetzwerk Medien den Wiener Jungjournalistinnenpreis 2025. Dieser geht an Sarah Emminger vom Kurier.

In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass ihre Reportagen sie nach Südosteuropa, Indien oder Uganda führten – stets mit einem besonderen Blick auf Frauen, gesellschaftliche Realitäten und Machtverhältnisse. Ihre Arbeit verbindet internationale Perspektiven mit feministischer Haltung und journalistischer Empathie. Der Preis würdigt ihr Potenzial und ihre Fähigkeit, Themen menschlich, präzise und engagiert zu erzählen.

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.