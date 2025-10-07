Leuchtsignal für den Frieden: Fackelzug auf den Grazer Schlossberg

Graz (OTS) -

Der Österreichische Kameradschaftsbund – Landesverband Steiermark lädt Sie herzlich zur Gedenkveranstaltung „80 Jahre Frieden“ anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs ein.

Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, setzt ein feierlicher Fackelzug auf den Grazer Schlossberg ein starkes Zeichen für Frieden und Zusammenhalt.

Veranstaltungshöhepunkt:

Ab 19 Uhr ziehen 80 Fackelträger vom Schlossbergplatz über die Schlossbergstiege hinauf zu den Kasematten. Begleitet vom Geläut der „Liesl“ symbolisiert der Zug ein kraftvolles Leuchtsignal für den Frieden – als würdevoller Auftakt zum bevorstehenden österreichischen Nationalfeiertag.

Im Anschluss findet in den Kasematten eine feierliche Kundgebung mit hochrangigen Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft statt.

In einer Zeit globaler Herausforderungen sieht sich der ÖKB Steiermark mit seinen rund 48.000 Mitgliedern in besonderer Verantwortung, das Licht des Friedens sichtbar zu machen – als Mahnung, aber auch als Hoffnungssignal.

19 Uhr – Entzünden der ersten Fackel am Schlossbergplatz

19 Uhr – Abmarsch des Fackelzugs vom Uhrturm zu den Kasematten

19 Uhr – Beginn der Kundgebung in den Kasematten:

Begrüßung: Protokollchef Karl Wiedner

Festrede: Präsident Rudolf Behr (historischer Rückblick)

Friedensgebet: Weihbischof Johannes Freitag

Grußworte: Bürgermeisterin der Stadt Graz bzw. Vertretung

Ansprache: Landeshauptmann der Steiermark bzw. Vertretung

Treffpunkt für Pressevertreter & Ehrengäste: 19 Uhr beim Uhrturm

Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und Ihre Teilnahme an dieser besonderen Gedenkveranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen,

Österreichischer Kameradschaftsbund – Landesverband Steiermark