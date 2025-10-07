  • 07.10.2025, 11:42:05
  • /
  • OTS0105

Leuchtsignal für den Frieden: Fackelzug auf den Grazer Schlossberg

Graz (OTS) - 

Der Österreichische Kameradschaftsbund – Landesverband Steiermark lädt Sie herzlich zur Gedenkveranstaltung „80 Jahre Frieden“ anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs ein.
Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, setzt ein feierlicher Fackelzug auf den Grazer Schlossberg ein starkes Zeichen für Frieden und Zusammenhalt.

Veranstaltungshöhepunkt:
Ab 19 Uhr ziehen 80 Fackelträger vom Schlossbergplatz über die Schlossbergstiege hinauf zu den Kasematten. Begleitet vom Geläut der „Liesl“ symbolisiert der Zug ein kraftvolles Leuchtsignal für den Frieden – als würdevoller Auftakt zum bevorstehenden österreichischen Nationalfeiertag.
Im Anschluss findet in den Kasematten eine feierliche Kundgebung mit hochrangigen Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft statt.

In einer Zeit globaler Herausforderungen sieht sich der ÖKB Steiermark mit seinen rund 48.000 Mitgliedern in besonderer Verantwortung, das Licht des Friedens sichtbar zu machen – als Mahnung, aber auch als Hoffnungssignal.

19 Uhr – Entzünden der ersten Fackel am Schlossbergplatz
19 Uhr – Abmarsch des Fackelzugs vom Uhrturm zu den Kasematten
19 Uhr – Beginn der Kundgebung in den Kasematten:

  • Begrüßung: Protokollchef Karl Wiedner
  • Festrede: Präsident Rudolf Behr (historischer Rückblick)
  • Friedensgebet: Weihbischof Johannes Freitag
  • Grußworte: Bürgermeisterin der Stadt Graz bzw. Vertretung
  • Ansprache: Landeshauptmann der Steiermark bzw. Vertretung

Treffpunkt für Pressevertreter & Ehrengäste: 19 Uhr beim Uhrturm

Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und Ihre Teilnahme an dieser besonderen Gedenkveranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen,
Österreichischer Kameradschaftsbund – Landesverband Steiermark

Unser Online-Auftritt

Rückfragen & Kontakt

Verlag Artis Media GmbH
Rudolf Lobnig
Telefon: 0664 / 38 45 170
E-Mail: lobnig@blaulicht.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright