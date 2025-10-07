Neue Folgen ab 12. Oktober: „Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Als „Der Sagenjäger“ begibt sich „Max Müller auf Spurensuche“, wenn ab 12. Oktober 2025, immer sonntags um 17.55 Uhr, neue Folgen der beliebten Reihe auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON stehen. Schauspieler und „Rosenheim-Cop“ Max Müller sucht dabei wieder nach Sagen und Sagenhaftem, nach Mythen und Fabelwesen. Dabei ist er in den schönsten Landschaften der Regionen unterwegs und sammelt in detektivischer Kleinarbeit Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt der Geschichten, die von den Einheimischen erzählt werden. In der Auftaktsendung steht „Der Zauberkogel von Diex“ in Kärnten auf dem Prüfstand. Die weitere Spurensuche führt den „Sagenjäger“ am 19. Oktober nach Tirol, wo „Der Schatz des Herrn Schmuck“ ins Visier genommen wird, am 2. November nach Kärnten zu den „Tauben von Tiffen“, am 9. November gibt in Niederösterreich „Der Teufelsbründljäger“ Rätsel auf und in Kärnten erforscht er am 16. November „Wie Klagenfurt zu seinem Namen kam“.

Auftakt mit „Der Zauberkogel von Diex“ am 12. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Der Zauberkogel bei Diex in Kärnten ist ein unscheinbarer, kleiner Hügel. Über den es aber auffallend viele unheimliche Geschichten gibt. Warum eigentlich? Max Müller, der als Kind oft bei den Großeltern in Diex war, möchte sein Wissen über den Ort auffrischen und macht sich zusammen mit seinem Freund Anton Napetschnig auf den Weg.

Als Wetterscheide hat der Zauberkogel mit seinen heftigen Unwettern immer schon Ängste geschürt und Fantasien beflügelt, das können Meteorologe Gerhard Hohenwarter und Hotelwirt Gerwald Kitz bestätigen. Dass die Kirche in der Vergangenheit auch ihren Teil dazu beigetragen hat und Erzählungen über Hexen und Zauberer, die hier gespukt haben sollen, befeuert hat, berichtet Autor und Mythenforscher Wilhelm Kuehs. Diese Information führt den Sagenjäger zu Stefan Jandl und seiner Schwiegertochter Sylvia Ogris. Über die Großmutter von Stefan Jandl wird berichtet, dass sie als Heilerin gearbeitet und mit unkonventionellen Praktiken vielen Menschen geholfen hat. Bei seinen weiteren Bemühungen, mehr über diesen magischen Ort und seine Umgebung zu erfahren, sind Max Müller noch seine Bekannte Hildegard Petscharnig, Gastwirt Michael Polessnig und Landwirt Michael Jörgl behilflich. Und zuletzt seine eigene Mutter Mathilde Müller.