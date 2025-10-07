Junge Perspektiven auf die Seestadt: Fotoausstellung „Seestadt Secret Files“ zeigt mutige Bildwelten von Jugendlichen

Wien (OTS) -

Das Wiener Motivationsprojekt SzenenWelten lädt zur Eröffnung der Fotoausstellung „Seestadt Secret Files“. Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren – viele von ihnen schulabstinent oder psychisch belastet – zeigen ihre ganz persönliche Sicht auf die Seestadt. Ihre Fotografien sind überraschend, humorvoll, kritisch – und geben Einblick in Lebenswelten, die sonst selten sichtbar werden.

Eröffnung:

Dienstag, 14. Oktober 2025, 13:30 Uhr

Sozialzentrum der MA 40, Beatrix-Kempf-Gasse 2, 1220 Wien

Eröffnet wird die Ausstellung von Mag.a Agnes Berlakovich, LL.M. (Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht), Mag. Christoph Parak (Geschäftsführer wien work) und Sabine Schuster, BA MA (Abteilungsleiterin, Sozialministeriumservice Landesstelle Wien)

„‚Als MA40 (Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht) ist es uns eine große Freude das Projekt „SzenenWelten“ durch die zur Verfügungstellung unserer Räumlichkeiten unterstützen zu können. Besonders möchte ich den Jugendlichen zu ihren herausragenden kreativen Arbeiten gratulieren. Ihre Werke sind eine optische Bereicherung für unser Sozialzentrum und laden dazu ein, die Vielfalt und Kreativität, die in unseren Gemeinschaften steckt, zu entdecken.‘‘ – Mag.a. Agnes Berlakovich, LL.M.

„Die Ausstellung zeigt, welches Potenzial entsteht, wenn wir jungen Menschen im Projekt SzenenWelten Vertrauen schenken. Hinter jedem Bild stecken eine persönliche Geschichte und die Motivation, zurück in Ausbildung oder Schule zu finden. So entsteht sozialer Zusammenhalt und Raum für Zukunftsperspektiven.“ – Mag. Christoph Parak

„Das Sozialministeriumservice Landesstelle Wien als Fördergeber unterstützt im Zuge des Projektes SzenenWelten Jugendliche, die sich derzeit nicht in Ausbildung befinden. Über Coaching, individuelle Unterstützungsangebote und Raum für Kreativität sollen diese dazu motiviert werden den Weg zurück in eine (Schul-)ausbildung zu finden. Ich freue mich über die Fotoausstellung einen Einblick in die Lebensweilten der Jugendlichen in der Seestadt zu bekommen.“ - Sabine Schuster, BA MA

Einführende Worte zu den Arbeiten: Mag. Stefan Lechner, Filmemacher, Fotograf und Coach bei SzenenWelten.

Die Ausstellung ist das Ergebnis intensiver kreativer Arbeit im Rahmen von SzenenWelten – einem Pilotprojekt von wienwork, das Jugendlichen neue Zugänge über Fotografie, Coaching und sozialpädagogische Begleitung eröffnet.

SzenenWelten wird finanziert vom Sozialministeriumservice.

Projektträger: Wien Work-integrative Betriebe und AusbildungsgmbH

Produziert wurden die Arbeiten von digitalmedia wienwork.

