SPÖ-Schieder: Gedenken an 7. Oktober muss auch Aufruf für Frieden sein

Wien (OTS) -

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zum 7. Oktober: „Heute jährt sich zum zweiten Mal der Angriff der Hamas auf Grenzorte in Israel, der nicht nur unfassbares Leid über die Opfer und Familien brachte, sondern auch eine Welle der Gewalt über die gesamte Region. Wir gedenken der rund 1.200 Opfer des Angriffs, der Angehörigen und der Geiseln – jener Geiseln, die sich seit Hunderten von Tagen unter menschenunwürdigen Bedingungen in Gefangenschaft befinden und endlich freigelassen werden müssen. Zu den Nachwehen dieser schrecklichen Schicksalsschläge paaren sich ein wachsender Antisemitismus in Europa, der unsere Gesellschaft spaltet, Hass verbreitet und Jüdinnen und Juden in Angst leben lässt. Diesem gefährlichen Trend müssen wir entschieden entgegentreten.“ ****

Schieder weiter: „Die anhaltende Gewalt im Nahost-Konflikt muss zu einem Ende finden. Der Schutz der Zivilgesellschaft im Gazastreifen und in Israel muss dabei endlich in den Vordergrund rücken und die politischen Machtspiele Netanjahus und den Terror der Hamas ablösen. Zu viel Blut ist bereits vergossen worden und zu viele Menschen kämpfen im Gazastreifen unter unvorstellbaren Umständen jeden Tag um ihr Leben. Es braucht einen echten Friedensprozess mit einer Entwaffnung der Hamas und vor allem einer langfristigen Perspektive durch eine anerkannte Zwei-Staaten-Lösung. Das alleine reicht aber nicht aus, denn nur mit einer echten Demokratisierung und durch wirtschaftliche Kooperation hat die Stabilisierung der krisengebeutelten Region eine echte Chance.“ (Schluss) le/lw