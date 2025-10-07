  • 07.10.2025, 11:16:33
SPÖ-Krainer zu Wifo/IHS-Prognosen: „Zahlen bestärken Bundesregierung in ihrer Arbeit“

Wirtschaft wächst wieder – Schuldenabbau auf Kurs

Wien (OTS) - 

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) heben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr nun zum zweiten Mal deutlich an. Nach zwei Jahren Rezession soll die Wirtschaft 2025 wieder um etwa 0,3 bis 0,4 % wachsen. Für 2026 wird ein Wachstum von rund 1 % erwartet. „Nach Jahren der Schrumpfung kommt die Wirtschaft wieder langsam in Schwung. Die Zahlen bestärken die Bundesregierung in ihrer Arbeit“, so SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer zu den heute veröffentlichten Prognosen. ****

Die Prognosen zeigen auch, dass die Teuerung weiterhin viel zu hoch ist. Treiber der Teuerung sind unter anderem Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise. In diesen Bereichen setzt die Bundesregierung gezielte Schritte. „Unsere Maßnahmen von heute bringen die niedrigen Inflationsraten von morgen. Die Inflation 2026 auf 2 % zu senken, ist nicht nur Ziel, sondern Pflicht. Sollten die bisherigen Maßnahmen nicht reichen, werden wir weitere liefern“, stellt Krainer klar.

Geht es nach den Wirtschaftsforschern, ist Österreich beim Schuldenabbau voll auf Kurs. „Die Vorgängerregierung hat uns einen riesiges Budgetloch hinterlassen. Wir sanieren unser Budget und achten als SPÖ besonders darauf, dass breite Schultern mehr tragen“, so Krainer abschließend. (Schluss) mf/ff

