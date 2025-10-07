GOURMET präsentierte sich auf der Kommunalmesse in Klagenfurt

Wien (OTS) -

GOURMET blickt auf zwei erfolgreiche Tage auf der Kommunalmesse am 2. und 3. Oktober in Klagenfurt zurück. Das Unternehmen präsentierte zahlreichen Gemeindevertreter:innen und Entscheidungsträger:innen seine vielfältigen Verpflegungslösungen in Schulen und Kindergärten, Seniorenheimen, Behinderteneinrichtungen und für Essen auf Rädern. Die Teams von Education Catering und Care Catering informierten die Messebesucher:innen über den Qualitätsanspruch bei GOURMET, die Herkunft der Zutaten und den BIO-Anteil der Speisen.

„Wir konnten uns auf der Kommunalmesse als verlässlicher Partner für vielfältige und gesunde Verpflegung für die unterschiedlichsten Altersgruppen präsentieren und haben uns über großes Interesse und positiven Zuspruch gefreut“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET. „Wir wissen, dass Kinder und Senior:innen spezielle Bedürfnisse beim Essen haben. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unser Essen nicht nur gesund und abwechslungsreich ist, sondern auch den Vorlieben unserer Gäste entspricht. Hinter jeder Speise steht unser erfahrenes Team aus Köch:innen und Ernährungsexpert:innen. Wir arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen und bieten maßgeschneiderte Speisepläne, beraten beim Ablauf vor Ort und unterstützen aktiv bei der Kommunikation mit Angehörigen und Behörden.“

Verkostung der Speisen von GOURMET Care & GOURMET Kids

Eine umfangreiche Verkostung bot dem Publikum die Möglichkeit, sich direkt vor Ort von der hohen Qualität der Speisen zu überzeugen. Es gab klimafreundliches Linsensugo mit BIO-Spiralen tricolore, BIO-Chicken-Sticks mit mehr pflanzlichen Zutaten und weniger Fleisch aus dem Sortiment von GOURMET Kids sowie Backhendl mit BIO-Risipisi und BIO-Kalbsbutterschnitzel von GOURMET Care zu verkosten.

Regional, saisonal & BIO

Bei GOURMET stehen regionale und saisonale Zutaten im Mittelpunkt: Fleisch von Rind, Kalb, Schwein und Huhn, Freilandei sowie Milch und Milchprodukte kommen zu 100 % aus Österreich. Gemüse und Obst wird am liebsten von BIO-Betrieben aus dem ganzen Land eingekauft.

Bei GOURMET Kids ist der BIO-Anteil besonders hoch: Mehr als 50 % aller Lebensmittel haben BIO-Qualität, 140 Speisen werden vollständig mit BIO-Zutaten gekocht. Auf Kundenwunsch fällt der BIO-Anteil noch höher aus.



