Wie eine Gemeinde mit Windkraft Geld verdient

In der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort“ spricht Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Höfleins Bürgermeister Otto Auer über Windräder, Energieunabhängigkeit – und wie eine einst verschuldete Gemeinde heute zum Vorzeigeprojekt für Klimaschutz und Gemeindefinanzen wurde.



Themen der Folge:

Wie Höflein allein durch Windkraft jährlich bis zu 600.000 Ꞓ einnimmt

Warum eine Familie in der Gemeinde bis zu 720 Ꞓ jährlich bekommt

Wie der Bürgermeister anfängliche Skepsis der Bevölkerung mit Transparenz und Bürgerinfos drehte

Wie Höflein seinen Energiebedarf selbst decken möchte

„Wir nehmen alleine 500.000 bis 600.000 Euro pro Jahr nur durch die Windräder ein“, so Bürgermeister Otto Auer. Damit könne man schon einiges für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde schaffen. Das war aber nicht immer so: Denn Höflein mit seinen 1.200 Einwohnern war lange Zeit eine Sanierungsgemeinde und mit 600 Unterschriften eher gegen Windkraft eingestellt. „Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern in zwei Informationsveranstaltungen genau erklärt, welchen Vorteil sie von den Windrädern haben – sowohl persönlich, aber auch als Gemeinde. Und dann haben wir das Go für den Windpark bekommen“, erzählt Auer.



Heute gibt es in der Gemeinde Höflein 31 Windräder, im Endausbau sollen es 35 sein. Schon jetzt ist es eine Win-Win-Situation, denn die Mehreinnahmen kommen den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugute: „Wir erzeugen Strom für ca. 60.000 Haushalte und haben in Höflein 450 Haushalte. Eine Familie in der Gemeinde bekommt ca. 720 Euro Energieunterstützung pro Jahr von der Gemeinde - nur aufgrund unserer erfolgreichen Windkraft“, sagt der Bürgermeister stolz.



Zusätzlich zur Windenergie hat Höflein eine Energiegemeinschaft mit Photovoltaik-Anlagen gegründet. Großes Ziel der Gemeinde: 90 bis 95 Prozent an Energiebedarf selbst erzeugen zu können, und in einem weiteren Schritt einen Großspeicher zu bauen, womit Strom für eine Woche für die Gemeinde Höflein gespeichert werden kann. Seinen Amtskollegen kann Otto Auer den Schritt zur Windkraft und Energiegemeinschaft nur wärmstens empfehlen: „Sie bringt zufriedene Bürger, sorgt für Regionalität und schafft erneuerbaren Strom.“



Das und mehr hören Sie in der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse vor Ort".