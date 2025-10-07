Pflichtsieg in der WM-Quali: Österreich – San Marino live im ORF

Wien (OTS) -

Zumindest punktetechnisch hätte die bisherige WM-Qualifikation für das ÖFB-Team nicht besser laufen können. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist man auf dem besten Weg, sich das erste Mal seit 1998 für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ohne Frage muss dafür auch die Hürde San Marino erfolgreich genommen werden – im ersten Aufeinandertreffen gab es für Österreich einen komfortablen 4:0-Auswärtssieg. Bleibt das Team von Ralf Rangnick auch im Rückspiel souverän? Die Antwort gibt es am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, ab 20.15 Uhr live in ORF 1.

Von der Presenter-Position im Stadion melden sich Oliver Polzer, Viktoria Schnaderbeck und Herbert Prohaska. Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Michael Liendl.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.