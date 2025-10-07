  • 07.10.2025, 11:08:33
  • /
  • OTS0086

Pflichtsieg in der WM-Quali: Österreich – San Marino live im ORF

Am 9. Oktober ab 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - 

Zumindest punktetechnisch hätte die bisherige WM-Qualifikation für das ÖFB-Team nicht besser laufen können. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist man auf dem besten Weg, sich das erste Mal seit 1998 für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ohne Frage muss dafür auch die Hürde San Marino erfolgreich genommen werden – im ersten Aufeinandertreffen gab es für Österreich einen komfortablen 4:0-Auswärtssieg. Bleibt das Team von Ralf Rangnick auch im Rückspiel souverän? Die Antwort gibt es am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, ab 20.15 Uhr live in ORF 1.
Von der Presenter-Position im Stadion melden sich Oliver Polzer, Viktoria Schnaderbeck und Herbert Prohaska. Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Michael Liendl.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright