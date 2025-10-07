Teilweise Wiederaufnahme des Paketversands in die USA

Wien (OTS) -

Ab morgen, dem 8. Oktober, können mit der Österreichischen Post wieder Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar in die USA versendet werden, solange vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration dieser Sendungen vorgenommen werden.

Die Post arbeitet zudem an einer eigenen Lösung für österreichische Geschäftskund*innen, um voraussichtlich ab Mitte November auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA wieder aufnehmen zu können. Dafür entwickelt die Post einen sogenannten Postal Delivered Duty Paid-Service (PDDP), bei dem die Versender*innen bereits beim Versand alle Einfuhrabgaben für die Empfänger*innen entrichten.

Mit dem Versandtarif „Post Express International“ können Warensendungen zudem weiterhin und ohne Unterbrechung in die USA versendet werden, da diese Pakete einer anderen Abfertigungsart unterliegen.