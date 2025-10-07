ORF Radio Vorarlberg: Gläsernes Studio beim „Sparkasse 3-Länder-Marathon“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Wien (OTS) -

Wenn am 11. und 12. Oktober 2025 der „Sparkasse 3-Länder-Marathon“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 96 Nationen in Bewegung versetzt, ist der ORF Vorarlberg mittendrin: Mit seinem gläsernen Studio direkt im Zielgelände im Bodenseestadion in Bregenz sorgt das Team von ORF Radio Vorarlberg für Live-Atmosphäre, spannende Interviews und emotionale Eindrücke vom größten Laufsport-Event des Landes.

Volles Programm live aus Bregenz

An beiden Marathon-Tagen sendet ORF Radio Vorarlberg von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr live aus Bregenz. Am Samstag melden sich die Moderatoren Dominic Dapré, Inés Mäser und Carmen Franceschini direkt aus dem gläsernen Studio. Highlight des Tages ist der Kindermarathon, zu dem über 2.700 Kinder angemeldet sind. Am Sonntag vermitteln die Moderatoren Dominic Dapré, Luca Martina Huber und Inés Mäser allen Zuhörerinnen und Zuhörern die Stimmung hautnah. Ausnahmsweise entfällt dafür an diesem Vormittag der Gottesdienst im Programm von ORF Radio Vorarlberg. Er ist aber in allen anderen ORF-Regionalradios (außer ORF Radio Wien) sowie auf ORF III zu empfangen. Von der Diözese Feldkirch ist die neue Pastoralamtsleiterin, Petra Steinmair-Pösel, um 10.00 Uhr im gläsernen Studio bei ORF Radio Vorarlberg zu Gast. Sie ist selbst passionierte Läuferin und bringt ihre Gedanken zum sonntäglichen Marathon.

Hautnah mitten im Geschehen

Reporterin Laura Überbacher vom ORF Vorarlberg ist an beiden Tagen im Gelände unterwegs, trifft Läuferinnen sowie Läufer und interviewt die Zuschauenden. Sportreporter Andreas Blum vom ORF Vorarlberg liefert alle sportlichen Updates und Ergebnisse direkt von der Strecke.

Highlights im TV regional und national sowie online

Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) begleitet das sportliche Großereignis regional. Österreichweit sind die Highlights des „Sparkasse 3-Länder-Marathons“ in einer kompakten TV-Zusammenfassung am Sonntag, 12. Oktober, um 19.05 Uhr auf ORF 1 zu sehen. Die besten Fotos sowie die Detailergebnisse liefert online die Seite vorarlberg.ORF.at. Ebenfalls mit dabei sind die Social-Media-Kanäle Instagram (@orfvorarlberg), Facebook (ORF Vorarlberg) und TikTok (@orfvorarlberg).

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Drei Länder und ein Sender: Mit ORF Radio Vorarlberg und unserem gläsernen Studio bringen wir es zusammen und machen Radio zum Erlebnis. Unser Team ist mittendrin bei den Menschen und erzählt ihre Geschichten von der grenzenlos einzigartigen Marathon-Stimmung “