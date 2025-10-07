  • 07.10.2025, 11:00:41
PRESSEGESPRÄCH: Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts

22. Oktober um 10 Uhr. Sigmund Freud Museum

Am Podium:

Monika Pessler, Direktorin Sigmund Freud Museum
Daniela Finzi, Kuratorin & Wissenschaftliche Leiterin Sigmund Freud Museum
Johanna Frei, Kuratorin
Barbara Staudinger, Direktorin Jüdisches Museum Wien

Die Sonderausstellung Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts beleuchtet die letzten Monate der Familie Freud im nationalsozialistischen Wien und erzählt die Geschehnisse in den Jahren danach.

Das kürzlich als Original erkannte Sigmund Freud-Portrait von Wilhelm V. Krausz wird als Leihgabe des Jüdischen Museums in der Ausstellung zu sehen sein. Experte Bernhard Brandstätter, Dorotheum Wien, steht für Fragen zur Verfügung. Roger Waldinger, Migrationsforscher und Urenkel der Schwester Sigmund Freuds, der erheblich zur Ausstellung beigetragen hat, wird ebenfalls anwesend sein.

Datum: 22.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud Museum
Berggasse 19
1090 Wien
Österreich

Sigmund Freud Privatstiftung
Anna Narodoslawsky
Telefon: 01-3191596-21
E-Mail: a.narodoslawsky@freud-museum.at

