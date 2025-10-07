WIEN (OTS) -

Am Podium:

Monika Pessler, Direktorin Sigmund Freud Museum

Daniela Finzi, Kuratorin & Wissenschaftliche Leiterin Sigmund Freud Museum

Johanna Frei, Kuratorin

Barbara Staudinger, Direktorin Jüdisches Museum Wien



Die Sonderausstellung Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts beleuchtet die letzten Monate der Familie Freud im nationalsozialistischen Wien und erzählt die Geschehnisse in den Jahren danach.



Das kürzlich als Original erkannte Sigmund Freud-Portrait von Wilhelm V. Krausz wird als Leihgabe des Jüdischen Museums in der Ausstellung zu sehen sein. Experte Bernhard Brandstätter, Dorotheum Wien, steht für Fragen zur Verfügung. Roger Waldinger, Migrationsforscher und Urenkel der Schwester Sigmund Freuds, der erheblich zur Ausstellung beigetragen hat, wird ebenfalls anwesend sein.





Pressegespräch: Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts

Datum: 22.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud Museum

Berggasse 19

1090 Wien

Österreich