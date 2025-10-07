- 07.10.2025, 10:56:04
„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter: „Nur Ja heißt Ja“ – muss das Sexualstrafrecht verschärft werden?
Am 7. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Nach dem aufsehenerregenden „Fall Anna“, bei dem Jugendliche wegen sexueller Gewalt an einer Zwölfjährigen angeklagt und freigesprochen wurden, ist die Debatte über Verschärfungen das Sexualstrafrechts entbrannt. Die Regierung erwägt die Einführung des Prinzips „Nur Ja heißt Ja“. Im Klartext bedeutet das: Schweigen, passive Duldung oder mangelnder Widerstand sollen nicht mehr als Einverständnis zum Sex gewertet werden können. Ist eine Reform des Sexualstrafrechts notwendig, um Opfer besser zu schützen?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“
Julia Herr
stv. Klubobfrau SPÖ
Susanne Fürst
Nationalratsabgeordnete FPÖ
Yara Hofbauer
Opferanwältin
Michael Dohr
Rechtsanwalt
