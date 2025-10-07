Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die zehnte und elfte Etappe der Restaurierung der Basilika Sonntagberg in den Jahren 2025 und 2026 stellt das Land Niederösterreich der Pfarre Sonntagberg eine Förderung in der Höhe von 180.000 Euro zur Verfügung.

Für die Generalsanierung und Revitalisierung des ehemaligen Rathauses, der ehemaligen Meierhofanlage und des Kulturstadls als Ortszentrum in Furth bei Göttweig wird der Marktgemeinde Furth bei Göttweig eine Förderung in der Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die NÖ Landesregierung beschloss die Förderung von sechs weiteren Pilotprojekten „Seniorenwohnen“ befristet auf drei Jahre ab Inbetriebnahme.

Weiters bewilligte die NÖ Landesregierung für die Durchführung der ESF-geförderten Beratungsmaßnahme „Generationen in Arbeit“ für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 30. Juni 2029 einen Förderungsbetrag aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung in Höhe von 1.890.000 Euro und einen Förderungsbetrag aus Mitteln der ZwiSt EU des Landes Niederösterreich in Höhe von 1.260.000 Euro.

Ebenso bewilligte die NÖ Landesregierung für die Durchführung der ESF-geförderten Beratungsmaßnahme „Qualifizierung.Nachhaltigkeit“ für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 30. Juni 2029 einen Förderungsbetrag aus Mitteln der Arbeitnehmerförderung in Höhe von 635.000 Euro und einen Förderungsbetrag aus Mitteln der ZwiSt EU des Landes Niederösterreich in Höhe von 635.000 Euro.