PALLAS CAPITAL Corporate Solutions berät Gesellschafter der Autolift Gruppe bei strategischer Partnerschaft mit CAPCELLENCE Partner

Salzburg / Wien / Hamburg (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat die Gesellschafter der Autolift Gruppe beim Abschluss einer mehrheitlichen strategischen Partnerschaft mit dem Hamburger Finanzinvestor CAPCELLENCE Mittelstandspartner beraten. Im Zuge der Transaktion übernimmt CAPCELLENCE die Mehrheit an der Gruppe, der Geschäftsführer Johannes Nestel-Eichhausen sowie der Mitgesellschafter Oleksandr Yakymenko bleiben signifikant beteiligt. Mit der strategischen Partnerschaft soll die internationale Wachstumsstrategie der Autolift Gruppe weiter forciert werden und das Service- sowie Ersatzteilgeschäft weiter ausgebaut werden. PALLAS CAPITAL hat die Verkäufer im Zuge eines strukturierten Verkaufsprozess umfassend in allen Phasen der Transaktion beraten.

Die Autolift Gruppe ist auf die Entwicklung, Fertigung und Servicierung von Hebeanlagen für Schienenfahrzeuge, Busse, LKW und PKW spezialisiert und zählt im Segment der mobilen Hebeanlagen zum weltweit führenden Anbieter. Darüberhinaus umfasst das Produktportfolio Unterflughebeanlagen, teleskopierende Seitengruben-Hebeböcke sowie Speziallösungen für die Manipulation von Drehgestellen, darunter Drehgestellscherenbühnen, Drehplatten, Shunter und der MasterLift. Über die Produktionsstandorte in Ungarn und Serbien sowie den Hauptsitz in Österreich liefert Autolift seine Produkte und Dienstleistungen inzwischen in über 70 Länder. Die Gruppe zeichnet sich durch eine äußerst hohe Fertigungstiefe aus, welche von den Kunden geschätzt wird. Sämtliche Schritte – von der technischen Konzeption über die Konstruktion bis zur Endmontage – werden in den eigenen Produktionsstandorten durchgeführt. Dazu zählt auch die Eigenfertigung technischer Komponenten, der Schaltschrankbau und die SPS-Programmierung. Mit der Zentrale in Österreich und Produktionsstandorten in Ungarn und Serbien sichert sich das Unternehmen den Zugang zu qualifizierten Fachkräften und stärkt fortlaufend seine internationale Präsenz. Die Gruppe pflegt langjährige Beziehungen zu Unternehmen aus den Bereichen Schienenverkehr, Industrie und Automotive. Zu den namhaften Kunden zählen unter anderem ÖBB, SBB, Siemens und Alstom. Mit dem neuen Mehrheitseigentümer Capcellence und dessen Know-how wird Johannes Nestel-Eichhausen die Autolift Gruppe in den nächsten Wachstumsschritten begleiten. Die strategische Partnerschaft ermöglicht es, die internationale Marktführerschaft weiter auszubauen und die Innovationskraft zu stärken.

"Pallas Capital als Unterstützer für den Anteilsverkauf auszuwählen, war eine sehr gute

Entscheidung. Sie haben uns mit Ihrer Kompetenz und Ihrem Enthusiasmus nicht nur begleitet, sondern auch den größten Teil der notwendigen Unterlagen erstellt und so war die zusätzliche Belastung neben dem Tagesgeschäft zu schaffen. Durch Ihre Marktkenntnis an potentiellen Käufern hatten wir dann eine große Auswahl und konnten uns auf Capcellence als bevorzugten zukünftigen Partner einigen. Die Due Dilligence konnte mit erheblicher Mitwirkung und Unterstützung der Mitarbeiter von Pallas Capital rasch und mit dem positiven Ergebnis des Einstieges von Capcellence durchgeführt werden. Ich bedanke mich herzlich bei dem begleitenden Team von Pallas Capital für deren hervorragende Arbeit und kann Pallas Capital definitiv weiterempfehlen." Johannes Nestel-Eichhausen Gesellschafter Autolift GmH

CAPCELLENCE Mittelstandspartner ist eine auf den deutschsprachigen Mittelstand spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Die Portfoliounternehmen erwirtschaften gemeinsam rund 250 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen über 2.000 Mitarbeiter. CAPCELLENCE begleitet seine Beteiligungen aktiv mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, operative Exzellenz zu fördern und die technologische Weiterentwicklung voranzutreiben.

Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL von Maximilian Baar-Baarenfels und Hans Lassen (Managing Partner), sowie Maximilian Wehofer (Associate Execution), Jakob Schartelmüller (Associate Business Development) und Felix Seidl (Analyst Execution) betreut. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm Kinstellar unter der Leitung von Philipp Kapl.