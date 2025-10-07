„Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans-Preis“ an Wolf Haas verliehen

Wien (OTS) -

Wolf Haas, Schöpfer der legendären Brenner-Romane und vielfach ausgezeichneter Werke zwischen Komik und literarischem Experiment, wurde mit dem „Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans-Preis 2025“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wurde am 6. Oktober 2025 von Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), im Haus der Industrie überreicht.

Die unabhängige Jury würdigt Haas für seine stilistische Eigenwilligkeit, seine sprachliche Präzision und seine Fähigkeit, mit literarischer Leichtigkeit tiefgründige gesellschaftliche Fragen zu thematisieren: „Wolf Haas erfindet sich als Autor immer wieder neu und überspringt mühelos die vermeintlichen Grenzen zwischen ‚ernster‘ und ‚unterhaltender‘ Literatur. Seine exakte, oft überraschende Konstruktion und sein unverwechselbarer Ton prägen ein Werk, das gleichermaßen unterhält und zum Nachdenken anregt. Besonders mit seinen Brenner-Romanen (1996–2022) hat er eine einzigartige, artifizielle Umgangssprache in die Literatur eingebracht – spielerisch, scharf beobachtet und stilistisch brillant.“

„Wir leben in einer Welt, die sich immer rasanter verändert: Was heute noch als beständig erscheint, kann morgen wieder ganz anders sein. Eine Welt ohne Literatur ist daher undenkbar. Sie lässt uns der Welt entfliehen, schafft Verständlichkeit ohne Vereinfachung, schärft Urteilskraft und stiftet Vertrauen. Auch wenn Literatur die Welt vielleicht nicht zum Positiven verändern kann, so kann sie das doch mit jeder und jedem Einzelnen von uns, indem sie uns Reflexion, Innenschau und Denkanstöße bietet. Seit über sechs Jahrzehnten zeigt der Anton Wildgans-Preis, dass Sprache Orientierung schafft. Wolf Haas führt diese Linie heute fort“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer im Rahmen der Verleihung.

Die Laudation auf den diesjährigen Preisträger hielt Dr. Manfred Müller, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Mitglied der Jury und langjähriger Wegbegleiter – er resümierte: „Der Wildganspreis, so steht es geschrieben, wird an eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller der jüngeren oder mittleren Generation mit österreichischer Staatsbürgerschaft verliehen, deren/dessen Werk von hervorragender Relevanz für die literarische und gesellschaftliche Konstellation unserer Zeit ist. Passt!“

Über den „Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans“

Der „Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans-Preis“ wird jährlich auf Vorschlag einer unabhängigen Jury vergeben und zählt zu den renommiertesten Literaturpreisen Österreichs. Er richtet sich an Autorinnen und Autoren der jüngeren oder mittleren Generation mit österreichischer Staatsbürgerschaft, deren Werk von besonderer literarischer und gesellschaftlicher Relevanz ist.

Die Jury besteht aus Univ. Prof. Dr. Johann Holzner, Dr. Manfred Müller und Barbara Neuwirth. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen u. a. Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Christoph Ransmayr, Olga Flor, Daniel Kehlmann, Christoph W. Bauer, Laura Freudenthaler und die kürzlich verstorbene Barbara Frischmuth.

Zum Preisträger Wolf Haas

Wolf Haas, geboren 1960 in Maria Alm (Salzburg), lebt in Wien. Nach einem Studium der Germanistik und Linguistik arbeitete er zunächst als Universitätslektor und Werbetexter. 1996 erschien sein Debütroman Auferstehung der Toten, der den Auftakt zur erfolgreichen neunteiligen Brenner-Reihe bildete. Weitere Werke wie Das Wetter vor 15 Jahren (2006), Eigentum (2023) oder Wackelkontakt (2025) festigten seinen Ruf als einer der originellsten Autoren der Gegenwart.



Fotos der Preisverleihung finden Sie HIER.