Marchetti: „Neue Wirtschaftszahlen bringen Österreich auf Kurs Richtung ‚2-1-0‘-Formel unseres Bundeskanzlers Christian Stocker“

Wien (OTS) -

„Die neuen Wirtschaftszahlen bringen Österreich auf Kurs Richtung ‚2-1-0‘-Formel unseres Bundeskanzlers Christian Stocker. Die heute veröffentlichten Wirtschaftsdaten lassen keinen anderen Schluss zu. Durch bedächtige, kreative Lösungen und den Willen, Budgetmittel für wichtige Impulse freizumachen, unterstützt die Bundesregierung effizient und umsichtig unsere Wirtschaft. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen bilden die Grundlage für diese positive Prognose. Von der Etablierung einer Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über die Standortmilliarde und das Arbeitsmarktpaket bis hin zu Entlastungs- und Entbürokratisierungsmaßnahmen wie der Abschaffung der Belegausdruckpflicht bis 35 Euro oder der NoVA-Befreiung für Handwerkerautos hat die Bundesregierung bereits jetzt viele große und kleine Reformen umgesetzt, die alle einen wichtigen Beitrag zu dieser erfreulichen Nachricht leisten. Die aktuellen Wirtschaftsdaten sollten uns alle optimistisch stimmen. Trotz der Krisen der letzten Jahre hat sich Österreich nicht unterkriegen lassen. Heute ist es Zeit, gemeinsam den ersten Schritt in Richtung einer Zukunft des Aufschwungs zu gehen. Diejenigen, die mit Angstmache und Populismus ihr Geschäft machen, versuchen jedes Pflänzchen des Aufschwungs zu vernichten. Denn sie leben vom Bewirtschaften der Probleme, statt die Probleme der Wirtschaft zu lösen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, erfreut auf die aktuellen Wirtschaftsdaten.

„Unser Ziel bleibt weiterhin: 2 Prozent Inflation, mindestens 1 Prozent Wirtschaftswachstum und 0 Toleranz für all diejenigen, die unsere Gesellschaft ablehnen. Das ist unser Versprechen an die Österreicherinnen und Österreicher. Dass dieses Ziel tatsächlich erreichbar ist, wurde heute nochmals klar unterstrichen. Mit Optimismus und der Zuversicht in einen erfolgreichen und nachhaltigen Aufschwung Österreichs können wir gemeinsam eine gute Zukunft für dieses Land schaffen“, so Marchetti abschließend.