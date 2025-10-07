Wien (OTS) -

Am 10. Dezember 2026 präsentieren die Joe Hofbauer Big Band und die Streicher des Schloss Schönbrunn Orchesters gemeinsam mit der international gefeierten Geigerin Lidia Baich ein unvergessliches Weihnachtskonzert. Die Elite der heimischen Jazzszene entführt das Publikum in ein glanzvolles Winter Wonderland voller Groove, festlicher Klassiker und musikalischer Überraschungsmomente.

Mit dabei sind nicht nur die unverkennbaren Stimmen von Nina Zissler und Matthias Eckart, sondern auch die strahlende Trompete von Bandleader Joe Hofbauer, der mit seiner Big Band für ein wahres Klangfeuerwerk sorgt. Als besonderer Gast bringt Lidia Baich, eine der vielseitigsten Geigensolistinnen der Gegenwart, ihre Virtuosität auf die Bühne – ein Highlight für Jazz- wie auch Klassikfans.

Ein Abend voller Emotionen, Glanz und musikalischem Hochgenuss – perfekt, um die Vorfreude auf das Fest der Feste zu feiern.

Joe Hofbauer's Big Band Christmas

Datum: 10.12.2026, 19:30 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle, Halle F

URL: https://showfactory.at/events/joe-hofbauers-big-band-christmas/