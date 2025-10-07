  • 07.10.2025, 10:14:05
Joe Hofbauer's Big Band Christmas

mit Star-Geigerin Lidia Baich

Lidia Baich mit ihrer Jean Baptiste Vuillaume-Violine aus dem Jahr 1860.
Wien (OTS) - 

Am 10. Dezember 2026 präsentieren die Joe Hofbauer Big Band und die Streicher des Schloss Schönbrunn Orchesters gemeinsam mit der international gefeierten Geigerin Lidia Baich ein unvergessliches Weihnachtskonzert. Die Elite der heimischen Jazzszene entführt das Publikum in ein glanzvolles Winter Wonderland voller Groove, festlicher Klassiker und musikalischer Überraschungsmomente.
Mit dabei sind nicht nur die unverkennbaren Stimmen von Nina Zissler und Matthias Eckart, sondern auch die strahlende Trompete von Bandleader Joe Hofbauer, der mit seiner Big Band für ein wahres Klangfeuerwerk sorgt. Als besonderer Gast bringt Lidia Baich, eine der vielseitigsten Geigensolistinnen der Gegenwart, ihre Virtuosität auf die Bühne – ein Highlight für Jazz- wie auch Klassikfans.
Ein Abend voller Emotionen, Glanz und musikalischem Hochgenuss – perfekt, um die Vorfreude auf das Fest der Feste zu feiern.

Datum: 10.12.2026, 19:30 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle, Halle F

URL: https://showfactory.at/events/joe-hofbauers-big-band-christmas/

Rückfragen & Kontakt

Show Factory Entertainment GmbH
Sarah Buchreiter
Telefon: 01-5856996-10
E-Mail: presse@showfactory.at
Website: https://showfactory.at/

