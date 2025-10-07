SPÖ-Silvan zum Reformunwillen der Ärztekammer: „Immer nur dagegen, gegen alles und jeden.“

Wien (OTS) -

Mit wenig Verwunderung reagiert SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan auf die heutige Aussendung der Wiener Ärztekammer. „Dass die Reformbereitschaft der Ärztekammer auf einen kleinen Teelöffel passt, ist mittlerweile wirklich jedem bekannt. Dass das nicht reichen wird, wenn wir wollen, dass unser Gesundheitssystem wieder besser wird, wissen auch alle, die die Augen öffnen“, so Silvan. ****

Seit Jahren sei die Hand der Politik ausgestreckt sinnvolle Lösungen für alle zustande zu bringen, von den Patient:innen, über die Gesundheitsberufe bis hin zu den Ärztinnen und Ärzten selbst. Dazu werde man das öffentliche Gesundheitssystem stärken müssen – mit einem Maßnahmenmix. Silvan: „Ständig nur Nein zu sagen, wird uns nicht weiterbringen. Die Ärztekammer ist seit Jahren immer nur dagegen, gegen alles und jeden.“

Es sei auch einigermaßen Paradox: „Die Ärztekammer kritisiert den Ärztemangel auf der einen Seite, ist aber dagegen, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Sie erkennt den hohen Abgang von Ärztinnen und Ärzten ins Ausland, ist aber nicht offen für Maßnahmen, die dem entgegenwirken wollen.“

Den Personalbedarf im Gesundheitssystem langfristig zu decken, wird nur mit einem Maßnahmenbündel gelingen, ist Silvan sicher. Durch modernere Kassenverträge, moderne Versorgungsmodelle wie Primärversorgungseinrichtungen, den Ausbau digitaler Infrastruktur wie ELGA und 1450 sowie bessere Arbeitsbedingungen für Gesundheitsberufe – von der Pflege bis zum Facharzt. Durch mehr Studienplätze und auch, indem man darüber nachdenkt, wie in Zukunft mehr Ärztinnen und Ärzte, nachdem sie in Österreich gratis studieren konnten, die Versorgungssituation im österreichischen öffentlichen Gesundheitssystem nach ihrem Studium verbessern.

Silvan abschließend: „Sagen wir gemeinsam öfter ‚Ja' statt ‚Nein' zu sinnvollen Lösungen."