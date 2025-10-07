  • 07.10.2025, 10:01:37
Energieagentur bestätigt: Wiener Fernwärmepreis unter günstigsten Österreichs

Wien (OTS) - 

Der Preisbescheid in Wien liegt unter den günstigsten Fernwärme-Tarifen in Österreich. Das bestätigt der heute veröffentlichte, unabhängige Preisvergleich der Österreichischen Energieagentur, der den amtlich festgelegten Wiener Preisbescheid im Tarifvergleich mit Gesamtkosten von 945 Euro (Niedrigenergiehaus) als zweitgünstigsten Tarif in ganz Österreich ausweist. Auch der Preisbescheid-Standard-Tarif für rund 260.000 Kund*innen liegt mit 974 Euro direkt danach auf Platz 3. Sämtliche Tarife von Wien Energie liegen in der unteren Hälfte im Österreichvergleich.

Für die Analyse der Energieagentur wurden 63 Tarife in 14 österreichischen Städten herangezogen. In Wien werden vier verschiedene Anbieter angeführt. Wien Energie ist der größte Fernwärme-Betreiber von klassischer Fernwärme in der Bundeshauptstadt, die übrigen Wiener Anbieter betreiben kleine Nahwärme-Netze. Die drei im Tarifvergleich für Wien angeführten teuersten Preise sind keine Tarife von Wien Energie und betreffen nicht die klassische Fernwärme.

Anbieter mit unterschiedliche Rahmenbedingungen und Kostenstrukturen

Die Vergleichsplattform waermepreise.at listet sämtliche Fern- und Nahwärmeanbieter Österreichs, von lokalen Anlagen bis zu Großstädten auf. Das können etwa Gaskessel, die nur ein Gebäude versorgen, Biomasse-Heizkessel mit nur wenigen angeschlossenen Häusern oder, im Fall von Wien, ein 1.300 Kilometer langes Fernwärmenetz mit hunderttausenden Abnehmer*innen sein. Dementsprechend unterscheiden sich die Bedingungen, von der Kostenstruktur für Wärmeproduktion und Netze bis hin zu etwaigen Förderungen.

