DotSimple präsentiert neues KI-Social-Media-Management-Tool

Wien (OTS) -

KI-Tool aus Österreich übernimmt Social-Media-Management

DotSimple macht Social Media für Unternehmen einfach und effizient wie nie: Mit einem KI-Tool aus Wien, das Inhalte erstellt, für jede Plattform optimiert und zum besten Zeitpunkt postet – alles aus einer Hand und universell einsetzbar, ohne Social-Media-Profi zu sein. Ganz neu ist nun eine KI-Anwendung, die aus den Informationen der eigenen Website Social-Media-Postings erstellt.

Besonders klein- und mittelständische Unternehmen können auf einen professionellen, soliden Auftritt auf Social Media nicht verzichten, wenn sie Kund:innen gewinnen oder als attraktive Arbeitgeber:innen für Aufmerksamkeit sorgen wollen. Der Aufwand ist allerdings oft zeit- und know-how intensiv und gerät im Alltagsbusiness oftmals in den Hintergrund. DotSimple schafft genau hier Abhilfe: „Ein Bild und ein paar Schlagworte als Grundlage genügen – den Rest übernimmt die smarte DotSimple-Anwendung ganz selbst. Das KI-gestützte Tool erstellt Postingvorschläge in den passenden Formaten und Tonalitäten für bis zu sieben Social-Media-Kanäle – von Facebook über TikTok bis LinkedIn – und postet sie automatisch zum idealen Zeitpunkt”, erläutert Manuel Roessler, Gründer und CEO von DotSimple. Das schafft Zeit und Raum für Unternehmer:innen, die sie ihren Kernaufgaben widmen können: Alle wichtigen Funktionen sind in einem einzigen, intuitiv zu bedienenden Tool des Wiener Start-ups DotSimple gebündelt, das Routineaufgaben mit Automatisierung und Datenintelligenz kombiniert.

Social-Media-Posts direkt aus der Unternehmenswebsite

Ein neues innovatives Feature liest Informationen von der Unternehmenswebsite aus und erstellt daraus markenkonforme Social-Media-Posts. Produkte, Dienstleistungen, Zielgruppen und Corporate Design werden automatisch berücksichtigt – für einen konsistenten Auftritt auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest & Co. „Unsere Kund:innen erhalten mit diesem ‘AI BrandPost’-Feature professionelle Inhalte auf allen Kanälen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand“, erläutert Thi Tho Le, Head of Marketing bei DotSimple.

Bilder im Handumdrehen erstellen

Besonders innovativ ist dabei das KI-gestützte Bilderstellungstool. “Das ‘AI BrandPost’ bietet die Möglichkeit, Bilder und Text einfach direkt im Editor zu bearbeiten. Das ist bei gängigen KI-Anwendungen derzeit nur durch aufwendiges Prompten möglich und bei der Einbindung von Text in Bildern auch nur sehr eingeschränkt möglich. Mit unserem neuen Feature sparen Unternehmen Zeit, reduzieren Fehler und erreichen ihre Zielgruppen passgenau, während sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, betont Manuel Roessler.

Workflow per Mausklick

Für reibungsloses Projektmanagement sorgt das Marketing Board bei DotSimpe: Als User:in kann man Beiträge vorbereiten, bearbeiten, und die Veröffentlichung auf den Social-Media-Kanälen direkt per Mausklick planen – so spart man sich ein eigenes Projektmanagement-Tool.

Ein Tool, das aktuelle Trends kennt

Wer Inspiration für seinen Social-Media-Auftritt sucht, kann mit dem DotSimple Content Discovery Tool gezielt nach den neuesten Social-Media-Trends oder relevanten Keywords der Branche suchen. Auch beim Erwerben von Social-Media- Know-how steht Unterstützung bereit: Ein KI-Assistent beantwortet alle Fragen rund um Social Media und gibt wertvolle Tipps – schnell, einfach und direkt. Selbstverständlich gibt es auch Unterstützung beim Community Management: Sämtliche Nachrichten und Kommentare werden aus allen Plattformen in einer DotSimple Inbox gebündelt und können von dort zentral beantwortet werden.

Einfacher Zugang, österreichischer Support

Manuel Roessler, der in der heimischen Gründer:innenszene bereits durch seine sehr erfolgreiche Plattform für digitale Rechtsservices, RechtEasy, bekannt ist, verfolgt mit DotSimple seit über drei Jahren seine Vision: Unternehmen den Zugang zu erfolgreichem Social-Media-Management zu erleichtern. „Mit DotSimple sprechen wir vor allem kleine und mittelständische Unternehmen an, die ihre Social-Media-Präsenz professionell managen möchten, ohne in komplexe Tools investieren zu müssen. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche, der zentralisierten Verwaltung mehrerer Kanäle, einer 14-tägigen kostenlosen Testphase und unserem erstklassigen Support-Team in Wien heben wir uns klar von der Konkurrenz ab. Wir bieten eine Anwendung, die KI ohne Vorkenntnisse in die Social-Media-Umsetzung von Unternehmen bringt und ihren Alltag deutlich erleichtert.“

Über DotSimple

DotSimple wurde 2022 mit der Mission gegründet, Social-Media-Management einfacher und effizienter zu machen. Das Wiener Start-up hat 2023 und 2024 ein mittleres sechs­stelliges Investment von einer Gruppe strategischer Investor:innen erhalten, die nicht nur Kapital, sondern auch Know-how in den Bereichen Technologie und digitales Marketing mitbringen. Manuel Roessler, bereits erfolgreicher Gründer der Plattform für digitale Rechtsservices RechtEasy, arbeitet mit seinem Team aus Expert:innen mit Leidenschaft und Kreativität daran, die Zukunft des Social-Media-Managements zu gestalten.

Das DotSimple-Team steht gerne für Fragen und Interviews zur Verfügung!