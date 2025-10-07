APA-Comm launcht KI-Suche auf ots.at

Wien (OTS) -

Um sich rasch über Informationen von Unternehmen, Politiker:innen oder Organisationen informieren zu können, liefert die Website www.ots.at ein breites Spektrum aktueller Presseaussendungen und ein bis 1998 zurückreichendes öffentlich zugängliches Archiv. Der Kommunikationsdienstleister und Betreiber des Presseaussendungsportals, APA-Comm, integrierte kürzlich eine KI-basierte Suche, die semantische Technologien und moderne Verfahren der Sprachverarbeitung (Natural Language Processing) nutzt, um Anfragen inhaltlich zu verstehen und die Formulierung von Suchanfragen zu vereinfachen. „Der Einsatz von KI in der Suchfunktion unseres Verbreitungsportals erhöht deutlich die Treffergenauigkeit und beschleunigt die gezielte Recherche nach relevanten Presseinformationen“, sagt APA-Comm-Geschäftsführer Klemens Ganner.

Relevanz statt Trefferflut

Die KI-Suche auf der Website www.ots.at erleichtert Journalist:innen, Kommunikationsexpert:innen und allen Nutzer:innen des Verbreitungsportals das Auffinden konkreter Informationen und Botschaften von Aussender:innen erheblich – selbst dann, wenn der genaue Begriff nicht auf der Hand liegt, Begriffe nicht wörtlich genannt oder unterschiedlich formuliert sind. APA-Comm geht für dieses Sucherlebnis deutlich über herkömmliches Keyword-Matching hinaus, indem bei jeder Suchanfrage der vollständige Bedeutungskontext erfasst, analysiert und vom System in einen thematischen Zusammenhang gebracht wird. Zugleich bleibt im Sinne des Human-in-the-Loop-Ansatzes die bewusste Reflexion und Einordnung der maschinell generierten Trefferliste – wie bei allen KI-Suchen – von zentraler Bedeutung.

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)

Ein weiterer Vorteil der KI-Suche auf www.ots.at liegt in der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP). Für die Nutzung sind weder strukturierte Abfragen noch komplexe Suchoperatoren erforderlich. Stattdessen lassen sich Suchanfragen in einfachen, natürlich formulierten Sätzen oder Fragen stellen, was die Bedienung der Suchfunktion deutlich intuitiver gestaltet und für eine verbesserte Nutzer:inneninteraktion sorgt.

Servicehinweis

In einem Produkt-Insight beleuchten Expert:innen von APA-Comm die Rolle der Presseaussendung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz:

„PR-Inhalte für KI-Tools optimieren“ am Dienstag, 14.10.2025, von 10:00 bis 11:00 Uhr

Details und Anmeldung zum kostenlosen Digitalevent von APA-Comm

Über APA-Comm:

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcast, Grafik), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring sowie Erfolgsmessung.