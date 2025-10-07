Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier am Samstag in der Generali Arena

Wien (OTS) -

Am kommenden Samstag geht es in der Generali Arena heiß her. Denn am 11. Oktober steht wieder das traditionelle Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier am Spielplan. Vier prominent besetzte Teams kämpfen dabei um den Turnier-Sieg. Austragungsort ist die Heimstätte der Wiener Austria.

Ebenso traditionell wie das Benefiz-Fußballturnier selbst ist auch die Rivalität der Teams „Politik“ und „Wirtschaft“. Vergangenes Jahr hat die „Wirtschaft“ – nach langer Zeit – wieder den Turniersieg verbuchen können. Dementsprechend motiviert wird die „Politik“ heuer auflaufen. Sie hatte im Jahr davor gewonnen.

Rivalen am Platz gemeinsam für Wien

„Natürlich wollen wir heuer gewinnen. Über allem steht auch bei diesem Turnier das Gemeinsame und das Miteinander im Zentrum, so wie wir das im sozialpartnerschaftlichen Alltag in Wien leben. Jedes Team kämpft voll Elan um den Turniersieg, gemeinsam wollen wir uns alle für einen guten Zweck einsetzen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig, Kapitän des Teams „Politik“.

Wirtschaftskammer Wien-Präsident und Kapitän des Teams „Wirtschaft“, Walter Ruck, ergänzt: „Die Wirtschaft ist für die Titelverteidigung voll motiviert. Besonders freue ich mich aber, dass wir neben dem sportlichen Wettkampf gemeinsam etwas für Menschen bewegen können, die es im Leben nicht so leicht haben. Teamwork und Zusammenspiel zahlen sich nicht nur am Fußballplatz, sondern auch im Leben aus.“

Auch die Teams „Medien“ mit Kapitän Martin Lang sowie „Sport und Kultur“ mit Kapitän Günther Marek haben in den vergangenen Jahren das Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier gewonnen und brennen auf eine Wiederholung. Für Spannung ist also gesorgt.

Zugunsten von CAPE 10

Gespielt wird heuer für CAPE 10, dem Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Wien-Favoriten. Auf 5.000 Quadratmetern bündelt „CAPE 10 – Das Haus, das hilft“ Angebote, die armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen – von Gesundheitsversorgung bis Bildung – mit dem Ziel, Chancen, Teilhabe und eine gesunde Zukunft zu stärken.

Wenn auch das Wetter mitspielt, und danach sieht es aus, steht einem tollen Fußball-Nachmittag nichts im Wege. Ankick in der Generali-Arena (Horrplatz 1, 1100 Wien) ist am kommenden Samstag, 11.10., um 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Einladung an die Medien

Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung unter presse@wkw.at