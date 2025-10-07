MEHA – MAKE EUROPE HEALTHY AGAIN: Internationale Experten fordern Gesundheitsreform im EU-Parlament

Wien/Graz (OTS) -

Unter dem Motto „Make Europe Healthy Again“ findet am 15. Oktober 2025 von 14:00 bis 18:00 Uhr im EU-Parlament in Brüssel eine hochkarätige Fachkonferenz statt. Renommierte internationale Experten wie der US-amerikanische mRNA-Pionier Dr. Robert Malone und der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra werden dort vor einem ausgewählten Publikum aus Politik, Medizin, Wissenschaft und weiteren Ehrengästen sprechen.

MEHA steht für ein gesamtheitliches Gesundheitskonzept, das alle Bereiche der Gesundheit umfasst, inklusive Bürgerrechte und Politik. MEHA steht für lösungsorientierte Reformen, die in Zukunft auch internationale Zusammenarbeit beinhalten.

Initiatorin ist die Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mogg, die sich in den letzten Jahren einen internationalen Namen in Gesundheitsfragen gemacht hat. „Jenseits von Zwang und Interessenskonflikten ist es höchste Zeit die Gesundheit der Menschen in Europa wieder in den Mittelpunkt zu rücken.“

Gastgeber für die MEHA-Auftaktveranstaltung ist der österreichische EU-Abgeordnete Mag. Gerald Hauser (FPÖ, PfE Foundation). Als einer der ersten EU-Politiker war er bereit sich im Namen der Gesundheit und des Friedens zu engagieren.

Dr. Hubmer-Mogg ist es wichtig zu betonen, dass MEHA unabhängig von Politik- oder Pharmainteressen agiert. Sie spricht eine Einladung an die Politiker aller Parteien und auch Gesundheitsorganisationen aus, sich über alle Grenzen hinweg für die Gesundheit der Europäer einzusetzen.

Die Veranstaltung wird am 15. Oktober 2025 von 14:00 bis 18:00 Uhr live auf www.gomeha.com übertragen.

Anmeldung und weitere Informationen: info@gomeha.com