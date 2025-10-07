„Gewalt, Sex, Mobbing: Mädchen ohne Schutz?“: ORF III „zur SACHE“ am 8. Oktober

Wien (OTS) -

Ein verstörender Prozess, der viele erstaunt zurücklässt: Zehn Burschen sind wegen monatelanger Sexualdelikte gegen eine Zwölfjährige angeklagt, das Gericht kann jedoch keinen Zwang zum Sex feststellen. Der Fall Anna wirft jedenfalls viele Fragen auf: Wie kann es sein, dass monatelange sexuelle Kontakte einer Minderjährigen unentdeckt bleiben? Wie können junge Mädchen geschützt werden und vor wem? Was bringt eine Verschärfung des Sexualstrafrechts und welche Rolle haben Medien bei der Berichterstattung?

Zu Gast bei Wolfgang Geier diskutieren „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Maria Berger (ehem. Justizministerin, SPÖ), Hedwig Wölfl (Geschäftsführerin Kinderschutz „die möwe“), Romeo Bissuti (Psychotherapeut, Männerberatung Wien) und Oliver Pink („Die Presse“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.