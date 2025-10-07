  • 07.10.2025, 09:18:33
  • /
  • OTS0037

„Gewalt, Sex, Mobbing: Mädchen ohne Schutz?“: ORF III „zur SACHE“ am 8. Oktober

Maria Berger, Hedwig Wölfl, Romeo Bissuti und Oliver Pink bei Wolfgang Geier – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Ein verstörender Prozess, der viele erstaunt zurücklässt: Zehn Burschen sind wegen monatelanger Sexualdelikte gegen eine Zwölfjährige angeklagt, das Gericht kann jedoch keinen Zwang zum Sex feststellen. Der Fall Anna wirft jedenfalls viele Fragen auf: Wie kann es sein, dass monatelange sexuelle Kontakte einer Minderjährigen unentdeckt bleiben? Wie können junge Mädchen geschützt werden und vor wem? Was bringt eine Verschärfung des Sexualstrafrechts und welche Rolle haben Medien bei der Berichterstattung?

Zu Gast bei Wolfgang Geier diskutieren „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Maria Berger (ehem. Justizministerin, SPÖ), Hedwig Wölfl (Geschäftsführerin Kinderschutz „die möwe“), Romeo Bissuti (Psychotherapeut, Männerberatung Wien) und Oliver Pink („Die Presse“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright