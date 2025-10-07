Studie zu Kreislaufwirtschaft: 186.000 Tonnen weniger CO2 dank AURENA-NutzerInnen

Niklasdorf/ Wien (OTS) -

So viel CO2, wie 21.397 Österreicherinnen und Österreicher in einem Jahr verursachen: Diesen Wert an klimaschädlichem CO2 haben die Nutzerinnen und Nutzer der Auktionsplattform AURENA allein im Jahr 2024 eingespart. Dies belegt eine aktuelle Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Transportwirtschaft und Logistik. Studienautor Dr. Wolfram Groschopf und sein Team untersuchten im Detail, welches CO2-Einsparungspotential in der Kreislaufwirtschaft steckt – wenn also gebrauchte Produkte weiterhin im Wirtschaftskreislauf bleiben bzw. einem neuen Nutzen zugeführt werden.

Deutliche Steigerung zum Vorjahr

Auf diese Weise haben die Nutzerinnen und Nutzer von AURENA im Jahr 2024 186.156,74 Tonnen an CO2 eingespart – eine Steigerung um 93 Prozent im Vergleich zu 2023. Studienautor Dr. Wolfram Groschopf: „Mit dem Studienergebnis wird nicht nur die ökologische Wirkung des Geschäftsmodells von AURENA quantifizierbar, sondern auch die Bedeutung von Wiederverwendung und Ressourcenschonung im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft unterstrichen.“

660.000 Positionen versteigert

Im Jahr 2024 wurden rund 660.000 Positionen durch AURENA versteigert, davon der Großteil Gebrauchtwaren. Die Bandbreite ist groß und stammt beispielsweise aus Fuhrparkerneuerungen oder Lagerbereinigungen, der Verwertung von Konkursmasse, großen Umbau-Projekten, aber auch aus privaten Haushalts- oder Sammlungsauflösungen sowie Nachlässen. Das Sortiment umfasst somit eine breite Produktpalette, die sowohl schwere Maschinen und Fahrzeuge, Möbel oder Werkzeuge bis hin zu geringwertigen Wirtschaftsgütern beinhaltet. Ohne die Weiterverwendung der Produkte durch die Nutzung der Versteigerungsplattform AURENA müssten diese oftmals entsorgt werden oder könnten nur in Teilen verwertet werden.

Methodik basiert auf CO2-Emissionen von Referenzprodukten

Für die Studie wurden Elemente des Product Carbon Footprint für das AURENA-Geschäftsjahr 2024 auf Basis gängiger Normen, Datenbanken und Emissionsfaktoren separat ermittelt und zusammengeführt. Dabei wurden zunächst der Datensatz zu den versteigerten Gebrauchtwaren strukturiert, um Referenzprodukte zu ermitteln. Auf Basis von 42 Produktkategorien, zugeordneter Produkte sowie der CO2-Emissionen je Referenzprodukt erfolgte die Berechnung von CO2-Einsparungen im Vergleich zu Neukauf und Hochrechnung auf den Produktlebenszyklus.

Ranking nach Produktkategorien: Fahrzeuge voran

Dadurch lässt sich auch ablesen, in welchen Produktarten das höchste CO2-Einsparungspotential steckt. Dabei leisten fünf Hauptkategorien in Summe 54 Prozent der CO2-Einsparungen:

Fahrzeuge: 47.774 Tonnen CO2 Maschinen: 18.234 Tonnen CO2 Lager & Aufbewahrung: 13.993 Tonnen CO2 Stapler & Transporthilfen: 10.552 Tonnen CO2 Möbel & Einrichtung: 9.413 Tonnen CO2

Hier gelangen Sie zur gesamten Studie im Detail: https://www.aurena.group/circular-economy