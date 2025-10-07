Ausschreibung: Preis für respektvolle Armutsberichterstattung

Wien (OTS) -

Bereits zum 16. Mal schreibt die Armutskonferenz einen Preis aus, der respektvolle und tiefgründige Armutsberichterstattung prämiert. Zugelassen sind in österreichischen Medien veröffentlichte Beiträge (Print, Online, Radio und Fernsehen). Bewertet und ausgewählt werden die Beiträge von Menschen mit Armutserfahrungen.

Einreichungen sind bis 31. Oktober 2025 möglich.

Hinter Statistiken und Zahlen stehen immer Menschen, die nur selten jenen Klischees entsprechen, deren sich der öffentliche Diskurs allzu gerne bedient: Die Armutskonferenz möchte einen Journalismus fördern, der den vielen Facetten von Armut gerecht wird, Betroffene respektvoll behandelt, ihre Stimmen hörbar und ihre Realitäten sichtbar macht und Hintergründe ausleuchtet. Der Abbau von Stigmata ist ein wesentliches Element. Der sechzehnte Journalismus-Preis[1] „von unten“ soll dies erneut unterstreichen.

Eingereicht werden können veröffentlichte Beiträge jeder Länge, in den Kategorien Printmedium, Onlinemedium, Radio und Fernsehen, die im Zeitraum Oktober 2024 bis Oktober 2025 in einem österreichischen Medium erschienen bzw. gesendet worden sind. Alle bis zum 31. Oktober eingelangten Beiträge werden von einer Jury bestehend aus Menschen mit Armutserfahrungen bewertet, die in der Plattform „Sichtbar Werden“ der Armutskonferenz vernetzt sind.

Am 15. Dezember 2025 werden die jeweils besten Beiträge jeder Kategorie im Rahmen einer Preisverleihung im Presseclub Concordia in Wien geehrt.

Der Journalismus-Preis „von unten“ mit einer Jury aus Menschen mit Armutserfahrungen wird seit zehn Jahren mit Unterstützung der ERSTE Stiftung als internationales good practice Beispiel in andere europäische Länder „exportiert“. Der Preis wird mittlerweile auch in Finnland, Island, Kroatien, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verliehen.

Einzureichen sind die Beiträge bei:

Die Armutskonferenz.

Herklotzgasse 21/3, 1150 Wien

E-mail: office@armutskonferenz.at

Tel: 01/4026944

Web: www.armutskonferenz.at