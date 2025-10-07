3SI Makler, WINEGG Makler und HANDLER Bau feiern Fertigstellung des nachhaltigen Neubauprojekts THE TEMPTATION

Wien (OTS) -

Mit der Fertigstellung des Neubauprojekts THE TEMPTATION in der Schumanngasse 35 hat Wien-Währing ein neues Highlight gewonnen. Das Ensemble aus zwei eleganten Baukörpern, namens Clara und Robert, bietet 85 moderne Eigentumswohnungen sowie 14 Büro- und Ordinationsflächen in einer der begehrtesten Wohnlagen Wiens, dem 18. Bezirk.

Nachhaltigkeit als zentrales Element

Für Käufer ist Nachhaltigkeit längst mehr als ein Trend. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Eigenheims. THE TEMPTATION setzt hier neue Maßstäbe: Geothermie, eine hauseigene Photovoltaikanlage und eine konsequent ökologische Bauweise sorgen nicht nur für ein gutes Gewissen, sondern auch für dauerhaft niedrige Betriebskosten. Das Projekt trägt bereits das ÖGNI-Vorzertifikat in Gold und bietet damit Sicherheit für die Zukunft, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.

„ Unsere Kunden schätzen besonders die Verbindung aus Nachhaltigkeit, Wohnkomfort und Wertbeständigkeit. THE TEMPTATION zeigt, dass man heute schon so wohnen kann, wie die Stadt von morgen es erfordert “, erklärt Georg Lotter, Geschäftsführer der WINEGG Makler GmbH.

Urbanes Leben mit grünem Charakter

Die Nachfrage bestätigt: Währing ist aktuell einer der gefragtesten Bezirke Wiens. Der nahegelegene Kutschkermarkt, zahlreiche Parks, das Jörgerbad und die ausgezeichnete Infrastruktur machen das Wohnen hier besonders attraktiv. Gleichzeitig ist die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als 30 Minuten erreichbar.

„ Die Verkaufszahlen sprechen für sich: Die Kombination aus ruhiger Wohnlage, urbaner Infrastruktur und nachhaltigem Baukonzept überzeugt Käufer gleichermaßen “, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler GmbH.

Wohnqualität auf höchstem Niveau

Die Wohnungen von 36 bis 147 m² punkten mit intelligent geplanten Grundrissen, großzügigen Freiflächen und einer Ausstattung, die Qualität und Komfort vereint. Hochwertige Eichenparkettböden, moderne Fußbodenheizung, exklusive Bäder sowie Details wie Videogegensprechanlage oder außenliegender Sonnenschutz schaffen ein Zuhause, das auf lange Sicht Freude bereitet. Smarte Services wie die Hausverwaltungs-App, eine Paketboxanlage sowie E-Ladestationen in der Tiefgarage und im Fahrradabstellraum machen den Alltag noch bequemer.

Letzte verfügbare Einheiten

Ein Großteil der Wohnungen ist bereits verkauft – über 60 Einheiten wurden schon an ihre neuen Eigentümer übergeben. Derzeit stehen nur noch 29 Wohnungen zur Verfügung. Die positive Bilanz spricht klar für die Verbindung von moderner Architektur, ökologischer Bauweise und hoher Wohnqualität.

Weitere Informationen:

verkauf@the-temptation.at

www.the-temptation.at

+43 800 700 194